立憲民主党の野田佳彦代表が１６日、フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）にリモート生出演した。

番組では１５日に野田氏と国民民主党の玉木雄一郎代表、日本維新の会の藤田文武共同代表による３党党首の会談が行われたが、野党３党連立の枠組みや基本政策などで折り合うことはなかったことを伝えた。

また自民党の高市早苗総裁が１５日に立憲民主党・国民民主党・日本維新の会の３党の各党首とハシゴ会談。国民・維新の２党に対して自民との連立と２１日に予定されている首相指名選挙の協力を要請した。日本維新の会の吉村洋文代表は、高市氏との会談後に会見に応じ、自民との連立を視野に入れた政策協議を両党間で行うことを明言したことも伝えた。

ＭＣで俳優の谷原章介は野田氏へ「昨日、玉木さんご出演いただきまして、とても口が重かったので最後の最後にカラオケに例えまして…自民と立憲、高市さん、野田さん、どっちとカラオケでデュエットしたいですか？って聞いたらそれもお答えいただけなかった」とし「だけれども結果、昨日の夕方には、自民が維新をかっさらってみたいな構図になってしまいましたけど、どうごらんになっていますか？」と尋ねた。

これに野田氏は「かっさらったかどうかはまだ分からない。ここ数日、いろんなことが起こると思いますので、まだ確定的にモノを申せる状況ではないと思います」と述べた。

谷原は１４日に同番組へ出演した国民民主党の玉木代表に「カラオケで『あずさ２号』が得意とお聞きしましたが、一緒にデュエットをするなら（自民党総裁の）高市（早苗）さん、それとも（立憲民主党代表の）野田（佳彦）さん、どっちがいいでしょう？」と質問していた。

玉木氏はこの質問にほほ笑み「おふたりともカラオケ一緒に行ったことないのでおふたりと行ってみたいですね。３人で歌ってたら結構ニュースになりますね」などと述べていた。