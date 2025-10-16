【難読漢字】「謦咳」って読めますか？ この漢字を見たことがない人も多いはず！挑戦者求む！

あなたは読めますか？

突然ですが、「謦咳」という漢字読めますか？

あまり見慣れない漢字かもしれませんが、実は格式高い場面で使われる言葉の一部として知られています。

気になる正解は……

「けいがい」でした！

「謦咳」の意味は、もともとせきやせきばらい（咳払い）そのものを指しますが、特に尊敬する人や身分の高い人の咳払い、さらにはその人が話したり笑ったりする声を指す言葉として用いられます。

日常会話で「謦咳」単体を使うことはほとんどなく、「謦咳に接する（けいがい に せっする）」という慣用句として使われます。

この「謦咳に接する」という慣用句の意味は、尊敬する人に直接お目にかかり、話を聞くことです。相手のせき払いの音を聞けるほど間近にいる、というところから転じて、直接会うことへの敬意を表す非常に丁寧な言い方になりました。

例文としては、「この度、長年憧れていた恩師の謦咳に接することができ、光栄の極みです」のように、目上の人との面会や貴重な話を聞いた際の感激を伝えるときに使われます。

「咳払い」というごく身近な動作を表す言葉が、これほどまでに丁重な意味を持つとは驚きですね。この機会に、読み方と意味をしっかり覚えておきましょう。

