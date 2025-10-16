「資産運用」の重要性が叫ばれる昨今、定年を間近に控えたミドルシニア世代にとって、「退職金の活用方法」は喫緊の課題でしょう。しかし、営業担当者や広告などの言葉を「鵜呑み」にした結果、大切な資産を「騙し取られた！」と感じる人も少なくないようです。そこで今回、15年間証券会社に勤めていたCFPの倉橋孝博氏が、「付き合いを考えたほうがいい」金融機関の担当者の特徴を紹介します。

情報の「鵜呑み」にご用心

国の天然記念物「岩国のシロヘビ」。ヘビと聞くと苦手意識を持つ人も多いでしょうが、白化現象によって生まれ、山口県岩国市に生息するこのシロヘビは、その希少性から「縁起のいい生き物」として親しまれています。巳年にあたる2025年は、金運上昇を願って『岩国シロヘビの館』に多くの来館者があるそう。

そのすぐ近くには、名勝・錦帯橋が錦川に架かっています。美しい木造のアーチ橋は、訪れる人をまるでいにしえに誘うような風情があり、夏には鵜飼いも行われます。かがり火に照らされた水面はとても幻想的です。

さて、「鵜飼い」とは鵜がアユなどの魚を噛まずに丸飲みする習性を利用した漁法ですが、ここから派生した言葉に「鵜呑み」があります。物事を深く考えたり内容を理解したりせずに、そのまま受け入れることを意味する言葉です。

鵜が飲み込んだ魚は、鵜匠が吐き出させます。しかし、人が「鵜呑み」にした話は、ときに思わぬ痛手を負うこともあるのです……。

「絶対に儲かります！」

このようなフレーズを、金融機関の担当者がセールストークで使うことは決してありません。

金融商品取引法では、「顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供すること」を禁止しています（第38条第2項）。仮に法律で禁止されていなくても、値動きのある株や投資信託を提案する際に「絶対に儲かる」と断言すること自体、金融マンとしてのモラルを疑うのが正直なところですが……。

万が一そのフレーズを耳にしたら、儲かる・儲からないは二の次にして、その担当者との取引は即刻止めるべきです。

顧客の“錯覚”のケースも少なくない

とはいえ、損失を被ったお客様が「絶対に儲かると言ったじゃないか！」と激怒する場面は、決して珍しくありません。

実際には、担当者がそのような断定的な表現をしていなくても、お客様がそう言われたように感じてしまう、いわゆる錯覚によるケースが多いようです。

金融機関に限らず、営業や販売に携わる方々は商品の提案時に熱が入りやすく、いわゆる“アドレナリンが出た”ような状態でプレゼンを行うことがあります。その熱量が、聞き手に「絶対に儲かる」と言われたかのような印象を与えてしまうこともあるでしょう。

こうした誤解を防ぐためにも、顧客側は冷静さを保ち、「商品のリスクについてもきちんと説明してください」と確認する姿勢が重要です。あわせて、担当者との信頼関係を築いていくことが、安心して取引を進めるうえで肝要です。

「金利優遇」に潜む“落とし穴”

「金利を優遇させていただきます」

これは、退職金プランなどに関連する定期預金の金利優遇の場面で、多くの金融機関が用いているフレーズです。

これを聞くと、「おっ、銀行がオレの長年の頑張りを金利で報いてくれるのか！」と感じる人もいるかもしれませんが、実際にはそう単純な話ではありません。

金融機関も商売ですから、当然利益を上げなくてはなりません。そのため、顧客との関係は「Win-Win」であることが前提です。

たとえば担当者から、次のような提案があったとしましょう。

「1,000万円の退職金のうち、500万円を定期預金にしていただければ、金利を8％に優遇します。残りの500万円は株式投資信託の購入にあててはいかがでしょう」

ここで注意すべき点が2つあります。

まず金利の適用期間です。「金利8％」というと非常に魅力的に映りますが、実際の適用期間は多くの場合3ヵ月程度です。

仮に500万円を年利8％で1年預けた場合、税引き後の利息は約31.8万円になりますが、3ヵ月の預入では8万円程度です。

したがって、優遇金利が適用される期間と、手取りの利息（実際に受け取れる利息）をしっかり確認することが重要です。

決して見落としてはいけない、もうひとつの注意点

また、投資信託の購入手数料にも注意しましょう。手数料は商品や販売会社によって異なりますが、仮に3.15％とすると、500万円×3.15％＝15万7,500円の手数料がかかります。受け取る利息が約8万円であるのに対し、支払う手数料が15万円以上……冷静に判断する必要がありそうです。

さらに、投資信託には保有している期間中ずっとかかり続ける「信託報酬」というコストもあります。もちろん、これらのコストを上回る利益が得られれば問題はありませんが、事前に十分な検討が求められます。

「優遇金利」という言葉だけを鵜呑みにし、焦って投資信託を購入するのは避けましょう。商品の内容や手数料、投資環境などをしっかりと吟味したうえで、冷静に資産運用を進めることをおすすめします。

「よくわからないフレーズ」が聞こえてきたら、いったん冷静に

金融用語には、「スワップ」や「オプション」、「デリバティブ」など、耳なじみのない言葉が多いです。また、近年では金融の工学化が進み、仕組みの複雑な商品を目にする機会も増えています。

金融機関の担当者が、少し気取ったように専門的なカタカナ語や横文字を多用する場面では、いったん冷静に距離を置いてみることも大切です。

さて、冒頭で紹介したシロヘビは、財運の神様である弁財天の使いとされています。みなさんが金運上昇を招くような誠実な担当者と出会い、健全な取引ができるよう願っています。

倉橋 孝博

株式会社くらはしFP事務所

代表取締役