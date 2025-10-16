Vシネクスト『キングオージャーVSドンブラザーズ』JOYSOUND「みるハコ」で無料配信スタート!
通信カラオケ「JOYSOUND」では、観て楽しめる多彩な映像コンテンツサービス「みるハコ」で、10月29日にVシネクスト『爆上戦隊ブンブンジャーVSキングオージャー』のBlu−ray & DVDが発売されることを記念して、2024年春に公開されたVシネクスト『キングオージャーVSドンブラザーズ』を無料配信する。
10月17日から12月16日までの期間中、最新機種「JOYSOUND X1」をはじめとした対象機種を導入の全国のカラオケルームで楽しめる。
スーパー戦隊シリーズ「王様戦隊キングオージャー」の世界を舞台に、「暴太郎戦隊ドンブラザーズ」が夢の共演を果たしたVシネクスト『キングオージャーVSドンブラザーズ』。死の国・ハーカバーカで、キングオージャーの王たちとドンブラザーズが衝突。互いの誤解から生まれる壮絶なバトル、そして迫りくる強大な敵に挑むための共闘まで、迫力あふれるアクションとともに描かれている。
(C)2025 東映ビデオ•東映AG•バンダイ•東映
(C)テレビ朝日•東映AG•東映
