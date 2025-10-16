ビッグボーイ、「ハロウィンモンブラン」を期間限定で発売 - 最大1,000円引きになるスクラッチも配布
ハンバーグ&ステーキレストランの「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」は10月16日より、「ハロウィンモンブラン」を期間限定で販売している。
ビッグボーイ「ハロウィンモンブラン」
「ハロウィンモンブラン」は、しっとり濃厚なブラウニーにミルクジェラート、ミックスナッツをのせ、強い甘みと芳醇な香りが特長の“紅はるか”入りのペーストをしぼったハロウィン限定デザート。
仕上げにはおばけの目に見立てたマシュマロチョコ、コウモリに見立てた生チョコ、おばけの帽子をイメージしたブラウニーをトッピングするなど、可愛い見た目となっており、爽やかな酸味が特長の苺ソースやドレンチェリーがプレートを彩る。価格は429円で、10月31日まで販売される。
ビッグボーイ「ハロウィンキャンペーン」ペーパークラフト
また、次回のお会計が最大1,000円引きとなるスクラッチタイプのクーポン(有効期限は11月30日)が配布されるほか、小学生以下のおこさまには、ぬり絵やペーパークラフトといった特典も用意されている。
