見た目もかわいいのにちゃんと回せる! 「カプセル ルービックキューブ」登場
メガハウスは、ルービックキューブシリーズ初となるカプセルトイ商品「カプセル ルービックキューブ」(1回500円)を、2025年10月第3週より順次、全国に設置されたガシャポン自販機シリーズにて発売する。
「カプセル ルービックキューブ」
本商品は、各面一辺約34.3mmのミニサイズながら、通常のルービックキューブ同様に回してそろえるパズル。キーチェーン付きでバッグやポーチにつけて持ち歩けるアクセサリーとしても楽しめる。
ラインナップは、「ルービックキューブ3×3」「1980年オリジナルルービックキューブ」「ルービックキューブクリスタル」「SPEEDカラー」「ゴールドカラー」の全5種。これまで発売されてきた3×3タイプのルービックキューブシリーズの中から代表的なモデルをミニサイズ化したもので、懐かしさと新しさの両方を楽しめる、コレクション欲をくすぐるアイテムとなっている。
ルービックキューブ3×3
1980年オリジナルルービックキューブ
ルービックキューブクリスタル
SPEEDカラー
ゴールドカラー
(c)2025. TM & (c) Spin Master Toys UK Limited, used under license.
「カプセル ルービックキューブ」
本商品は、各面一辺約34.3mmのミニサイズながら、通常のルービックキューブ同様に回してそろえるパズル。キーチェーン付きでバッグやポーチにつけて持ち歩けるアクセサリーとしても楽しめる。
ルービックキューブ3×3
1980年オリジナルルービックキューブ
ルービックキューブクリスタル
SPEEDカラー
ゴールドカラー
(c)2025. TM & (c) Spin Master Toys UK Limited, used under license.