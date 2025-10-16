布袋寅泰、ONE OK ROCKロンドン公演を大絶賛＆メンバーとの記念写真を公開 「夢の写真」「ぜひコラボしてほしい」の声
ギタリストの布袋寅泰が、15日にロンドン・O2アリーナで開催されたONE OK ROCKの『ONE OK ROCK DETOX European Tour 2025』ロンドン公演を観覧し、自身のインスタグラムでメンバーとの集合写真とともにライブの感想を投稿した。
【写真】素敵な写真！布袋寅泰×ONE OK ROCKの記念ショット
投稿では、「執念でここまで上り詰めたバンドの凄みすら感じさせる渾身のライブ」と絶賛。ボーカルのTakaについて「胸を張りオーディエンスと対峙する姿は時にフレディ・マーキュリーを彷彿とさせる存在感」と表現し、「張りのある声が本当に気持ちいい」と称えた。さらにToruのプログレッシブなギター、Ryotaの歌心あるベース、Tomoyaの表情豊かなドラミングについても触れ、「2019年にロンドンのRoundhouseで観た時より遥かにスケールアップしていた」と各メンバーの成長を実感したことを明かしている。
終演後には楽屋を訪れ、「ここO2アリーナで最近観たライブはポール・マッカートニーだった。日本の4人のバンドがこのステージに立つことは凄いことだよ。先輩ぶるつもりはないけれど、誰もが果たせなかった夢を叶えてくれた君たちを心からリスペクト。感動したよ」と言葉をかけると、Takaは「先輩たちがいて下さったからです」と謙虚に応じたという。
投稿の最後では、「Takaくん、お招きいただいてありがとう。Toruくん、いつかギター談義に花を咲かせる約束を実現しましょう」とつづり、「まだまだ続く過酷なツアー。どうぞ無事に完走できますように祈っています。頑張れ！そして自分も、もっと頑張ります」とエールを送った。
ロック界のトップアーティスト同士の交流に、コメント欄には「夢の写真」「凄く貴重なショット」「ぜひコラボしてほしいです」など、興奮と感動の声が多数寄せられている。
