第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（関東学生陸上競技連盟主催、読売新聞社共催）の予選会が１８日、東京都立川市などで行われる。

暑さ対策で、今年は昨年より約１時間早まる午前８時半スタートとなり、４２チームによる激戦が予想される。（北條豊）

ハーフマラソン（２１・０９７５キロ）の距離で、陸上自衛隊立川駐屯地をスタートし、市街地を経て、国営昭和記念公園のゴールを目指す。

各校の上位１０人の合計タイムが速い１０校が、来年１月の本大会に出場する。前回本大会の１０位まではシード校として出場が決まっている。

エントリーできるのは、〈１〉トラック１万メートル３４分、あるいは〈２〉ハーフマラソン１時間１３分までの選手。１万メートルで各校の上位１０選手のタイムを集計したところ、２９分を切ればスピードランナーといわれる中、日大や順大など５校が平均２８分台だった。２１校が３０分を切り、ハイレベルの争いも予想される。ハーフマラソンの記録でも資格を得ている選手が多いチームもあり、スピードとタフさを兼ね備えるチームが本大会の切符を手にしそうだ。

また、予選落選校から選ばれ本大会にオープン参加する「関東学生連合チーム（１６人）」の編成方法は変更され、予選会１１〜２０位校は、予選会の記録にかかわらず各校が１人を選出する。残り６人は２１位以下のチームから予選会個人順位の上位が選ばれる。