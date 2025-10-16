リサマリ秋ランジェリー&ルームウエアフェアが開催♡限定ノベルティも！
リサマリでは、10月1日～26日の期間限定で「My just size fair ＆ My just room wear」を全国店舗と公式オンラインストアで開催♡プロのフィッターによる採寸・試着サービスで自分にぴったりのサイズを体験できます。さらに韓国人気キャラクター「PINK＆VEN」との限定ヘアバンドや、人気ルームウェア4シリーズの10％OFFなど、秋のおうち時間を楽しむ特典が盛りだくさん♪
ジャストサイズ体験で自分に合う下着
期間中、プロのフィッターによる採寸や試着で、自分に合ったサイズを確認できます♡初めての方でも安心。採寸または試着を体験すると、入浴剤をプレゼント♪
さらに税込11,000円以上のお買い上げで、PINK＆VENオリジナルヘアバンドを数量限定でプレゼント。可愛さと実用性を兼ね備えた特典は、このフェアだけの嬉しいアイテムです。
人気のPGブラノンワイヤー新色「ベージュ」発売！ナイトブラで美胸ケア
人気ルームウェアを特別価格で
ラナ
秋のリラックスタイムを彩るルームウェア4シリーズが、フェア期間中10％OFF♡ラナ：セットアップ9,900円、カーディガン6,490円（税込）。
キラ
キラ：カーディガン8,580円（税込）。
エルマ
エルマ：カップ付マキシワンピース8,800円、おやすみブラ3,850円、おやすみショーツ2,530円（税込）。
フランカ
フランカ：トップス6,380円、ロングパンツ6,380円、カーディガン9,900円（税込）。デザイン性と心地よさを両立し、おうち時間をより快適に演出します♪
YouTubeで学ぶサイズ選びのヒント
下着インフルエンサー「ちーちょろす」さんとのコラボYouTube動画も公開中。
実際の店舗での採寸・フィッティングを通して、サイズ選びのコツやランジェリーの魅力を楽しく分かりやすく紹介しています。SNS世代にも嬉しい、リサマリならではの情報が満載です♡
秋のリサマリフェアで見つける“私だけのサイズ”
「My just size fair ＆ My just room wear」は10月1日～26日まで開催。
採寸・試着で入浴剤プレゼント、税込11,000円以上でPINK＆VENヘアバンド進呈、人気ルームウェア4シリーズが10％OFFです♡
全国のリサマリ店舗と公式オンラインストアで、自分にぴったりの下着とおうち時間アイテムを見つけてください♪