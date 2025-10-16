ロシア出身で、兵庫・姫路市で育ったコラムニストでタレントの小原ブラス（33）が16日までにYouTubeチャンネルを更新。外国人タレントによる過激な発言に苦言を呈した。

小原は12日に放送されたテレビ朝日系「ビートたけしのTVタックル」に出演した、中国出身の女優高陽子が日中関係などについて独自の見解を語った発言がSNS上で物議をかもしていることに言及。「『TVタックル』って編集できるからさ、そういうことなんかな。私が求められてるのって。そういうコメントを求められてるんかな」と推察。「プーチンをすごい上げる発言とかしてみる？試しに」と冗談めかしつつも、自身はそうした“炎上”を呼ぶ政治的な発言を避けているとした。

その上で、「外国のああいうコメントをする人がしょうもないことで炎上されるの迷惑」とピシャリ。「中国とロシア仲良いから同じ枠で見られるっていうのもあるし。別に中国のタレントさんでも全然そういうこと言わへん人もおるのに、『外国の人だからスパイだ』っていう人も出てきて、迷惑なのよ」と吐露し、「スパイ防止法だけは早くやってほしい」と訴えた。