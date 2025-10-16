2025年10月16日の『徹子の部屋』にボニージャックスの玉田元康さんが登場。相次いでメンバーが亡くなりコロナ禍でコンサートも中止。引退を考えたこともあったけれど、90歳のソロデビューに至った経緯を語ります。そこで、ボニージャックスの西脇久夫さんが2021年に亡くなられた際、関係者がボニージャックスと西脇さんへの思いを寄せた、2021年9月公開の記事を再配信します。*****1958年にデビューした人気コーラスグループ、「ボニージャックス」のトップ・テナー、西脇久夫さんが8月30日、肺がんのため死去した。享年85。西脇さんは1936年宮城県塩釜市生まれ。早稲田大学商学部在学中に歌手活動を開始した。愛称は「六さん」で、立ち位置は一番右。数年前から肺がんを患い手術を受けたが、「生涯現役」の宣言通り、亡くなる直前まで舞台に立ち、歌声をファンに届け続けてきた。

【写真】公演後に楽屋で記念撮影

5000曲を超えるコーラスのレパートリー

「ボニージャックス」は早稲田大学グリークラブ出身。「早稲田の四人組」としてラジオ番組に出演したことがきっかけで活動を開始した。コーラスのレパートリーは5000曲を超え、「ちいさい秋見つけた」「手のひらを太陽に」「パジャマでおじゃま」などの代表曲があり、現在でも『NHK みんなのうた』の最多歌唱を誇る。

「日曜日は♪」で始まる「♪テュリャテュリャ…」でおなじみのロシア民謡「一週間」も、ボニージャックスが歌ったことで多くの人に知られることになった。

近年では、「後継者としてすべてのコーラス譜を託す」と公言した5人組コーラスグループの「ベイビーブー」と共演することも多く、2016年にはボニージャックスとベイビーブーによる9名のユニット「ボニーさんとブー」を結成し、「じいじのシンデレラ」をリリースした。

「ボニージャックス」のメンバー。左から、鹿島武臣さん、玉田元康さん、西脇久夫さん、吉田秀行さん〈写真：キングレコード提供〉

６７．８年の付き合い

ボニージャックスのメンバー、バス担当の玉田元康さんは、西脇さんの逝去の報に、以下のコメントを出している。

「〈ボニージャックス〉は63年、グリークラブ時代を含めると67.8年になります。長い長い付き合いでした。肺がんという重い病気と頑張って闘った。最後まで歌おうとしていた姿が忘れられません。長い間ご苦労様でした」

また、バリトン担当の鹿島武臣さんは

「昨日から、〈解散しないでくれ〉という電話が鳴りっぱなしです。西脇は根っからのリードボーカル、生まれながらのテノール馬鹿でした。目立ちたがり屋、キザ、我儘、スター意識ギンギラギン。しかし、コーラスグループにはテノール馬鹿が必要なのです。



これからは残された3人で頑張ります。我々には定年がない代わりに仕事がこなくなったらおしまい。連日パラリンピックが教えてくれています。〈失ったものを数えるな。残っているものを数えろ！〉往生際の悪いのは僕らの売りです」

当時のレコードジャケット。「小さい秋みつけた」（左）「一週間」（右：キングレコード提供〉

「歌声喫茶ともしび」での出会い

後継者として、5000曲のコーラス譜を託されたベイビーブーのリーダー、ユースケさんは

「先日、宮崎の童謡コンサートでご一緒させて頂いたばかり。あまりに突然の訃報で現実を受け入れきれずにいます。生涯歌い続けてこられたそのお姿と歌声、目に耳に残っています。今はただ、西脇さんのご冥福を心よりお祈りしております」

と悼んだ。

２つのグループの出会いは、ベイビーブーが定期的にライブを行っていた『歌声喫茶ともしび』。西脇さんに「ボニージャックスの事務所に遊びにおいで」と誘われたことが始まりだったという。

「共に過ごさせて頂いたこの7年。一つ一つの出来事が宝物だということを改めて感じると同時に、西脇さんには感謝しかありません。僕たちにとって音楽の師匠であり、人生の師匠でもあり大先輩。そして、おじいちゃんであり父親です。もっともっとご一緒したかったです」（ユースケさん）

生涯プロ活動宣言

戦前に生まれ、令和まで現役で活躍した西脇さん。2015年には雑誌『中央公論』の特集「戦後70年 日本を問い直す」のなかで、音楽文化評論家の長田暁二さん、歌手で女優の倍賞千恵子さんと戦争について語った。

「僕が子どもの頃は国民学校の二期生ですから、中身を知るも知らないも、歌は軍歌しかなかった。日清戦争、日露戦争、その後の日中戦争。戦争の度に作られた軍歌が僕らの頭の中に刷り込まれているのです。



最初に教わったのは「敵は幾万」（明治24）。『♪敵は幾万ありとても すべて烏合の勢なるぞ〜』。戦国時代を思い浮かべて聴いていました。次第に、外国との戦いの歌もイメージするようになる。子どものときに好きだったのは「雪の進軍」（明治28）という歌」



「子どもの頃は歌詞の深い意味もわからず、自分の中に刷り込まれた歌だから好きだったのかもしれません。ですが、実際に太平洋戦争を経て、歌の持つ悲惨さ、悲壮さというのが、実感できるようになりました。日露戦争直後の歌『戦友』（明治38）は悲劇がよくあらわれています。隣にいた友が俄かに……」



「戦争を肯定するため、人の闘争心を高揚させる歌であったとしても、振り返ってみれば軍歌には戦争の背景を映す一つの歴史が示されているのではないでしょうか。縦書きの格式ばった文章もいいですが、歌というのは斜めに早く読めますよね。だから歌をなぞるだけで戦争の歴史が見えてくるはずです」



（『中央公論』2015年9月号「座談会・唄は世につれ、世は人につれ 誰もが軍歌を口ずさんでいた」より）

また、2019年には同雑誌にメンバー4人で登場し、息の合ったトークを展開。「コーラスにはメロディーを支える脇役の面白さがある」というバリトンの鹿島さんに、以下のように返していた。

「脇役という表現もあるとは思うけれども、要するに4人で一軒の家を建てているイメージです。土台がバリトン、セカンドが支柱、テナーの僕は屋根かな。メロディーの6割はテナーですが時には避雷針になったり、セカンド・テナーが屋根になったり。そこが面白い」



（『中央公論』2019年7月号特集「定年消滅 人生100年をどう働くか」内「計306歳の4人が、60年間歌い続けられた理由」より）

また、座談会の最後には「僕は混声合唱団を指導しているんですが、『ベイビーブー』のようなコーラスグループがもっと現れてほしいし、育てたいと思っています」と後輩への思いを語っている。

そのプロフィール欄には「生涯プロ活動を宣言。酒とタバコがやめられない…」と書かれていた。



2021年7月、宮崎「童謡の祭典」で歌う西脇さん（右端）〈写真：ベイビーブーさん提供〉

本番では完璧に歌って

2021年7月、宮崎で行われた「童謡の祭典」が最後のステージとなった。

同行した関係者が語る。

「宮崎での童謡コンサートの際、西脇さんは内耳炎で鼓膜が不調で、事前リハーサルも前日のリハーサルも音程が取れずにうまく歌えなかったんです。でも、本番当日は完璧な歌を聴かせてくれました。ボニーさんの童謡を聞いて涙が出ました」

「解散せず、3人で頑張る」と言うボニージャックスは、早速明日9月４日、神奈川県・綾瀬市でコンサートに臨む。「グループの屋根」西脇さんは、きっと雲の上で、一緒に声を合わせるのではないだろうか。

心よりご冥福をお祈りします。