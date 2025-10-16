お笑いコンビ、ペナルティのワッキー（53）が16日までにX（旧ツイッター）を更新。足を切断したことが明らかになった東京ダイナマイトのハチミツ二郎（50）と再会した写真を公開した。

ワッキーは「同期の亮さんと二人で、東京ダイナマイトのハチミツ二郎に会って来ました」と、元ロンドンブーツ1号2号の田村亮とともに、車いすのハチミツを見舞った写真をアップ。

「壮絶な病との闘いだった。でも二郎ちゃんは全くへこたれていなかった。頭の中でおもしろい事をいっぱい考えていた。お笑いへの情熱がすごかった。なんともカッコいい。これぞハチミツ二郎」と称え、ハッシュタグで「#がんばれハチミツ二郎」とエールを送った。

ハチミツは今年5月、ニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」に出演した際、21年1月のコロナ禍で意識不明に陥った当時を回想。「コロナで8日間意識不明の間に、気付いたら首から管つながってて、人工透析が始まっちゃってたの。延命治療で」と現状について説明。週3回の人工透析を行っているという。

23年3月、母親をドナーとした腎移植手術を受けたものの失敗に終わった。同年8月には、左大腿（だいたい）会陰部筋肉内膿瘍（のうよう）及び敗血症性ショックを公表した。