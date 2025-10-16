¡ÚµÆÃÏ°¡Èþ¤µ¤ó¡¦Âè5²ó¡Û¥¢¥¤¥É¥ë»Ñ¤ò¸«¤¿Ì¼¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡©¥Þ¥Þ¤Ë¸þ¤±¤¿¿Æ»Ò¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤â
2020Ç¯¤ËÄ¹½÷¡¢2025Ç¯3·î¤Ë¼¡½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎµÆÃÏ°¡Èþ¤µ¤ó¡£¤Õ¤¿¤ê¤ÎÌ¼¤µ¤ó¤¿¤Á¤È²á¤´¤¹¥ê¥¢¥ë¤ÊÆü¡¹¤òÈ¯¿®¤¹¤ëYouTube¡Ö¤¢¤ß¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤â¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£Ï¢ºÜºÇ½ª²ó¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤ÆÎ©¤Ã¤¿10Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢¤½¤·¤Æ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥Þ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Î»Ñ¤ò½é¤á¤Æ¸«¤¿¡¢Ì¼¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡Ä¡Ä¡©
¨¡¨¡¤´¼«¿È¤Î¤³¤È¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¤³¤Î²Æ10Ç¯Á°¤Ë²ò»¶¤·¤¿¡Ö¥¢¥¤¥É¥ê¥ó¥°!!!¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¥Õ¥§¥¹¡ÖTOKYO IDOL FESTIVAL 2025¡×¤Ë½Ð±é¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Ì¼¤µ¤ó¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë½Ð¤¿¤¢¤È¤ËSNS¤ËºÜ¤»¤ëÆ°²è¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¡Ö¤¨¤Ã¡ª¡¡¥Þ¥Þ¤Ê¤Î¡©¡¡¤É¤³¡©¡×¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¸«¤»¤¿¤È¤³¤í¡Ä¡Ä¡£¡Ö¤¹¤´¡¼¤¤¡ª¡×¤È¤Ï¡¢¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Ø¡¼¡£¤¢¤¢¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡¥É¥é¥¤¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¡£
µÆÃÏ¤µ¤ó¡§ÀÎ¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡¢ÀäÂÐ¤Ë¸«¤»¤Æ¼«Ëý¤¹¤ë¡ª¡×¤Ê¤ó¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë»Ò¤É¤â¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¡¡¢¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ËÜÅö¤Ï¤â¤¦¾¯¤·¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤â´èÄ¥¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢»º¸å4¡Á5¥ö·î¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´èÄ¥¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¡£ºÇ½é¤ÏµÓ¤â½Ð¤µ¤Ê¤¤°áÁõ¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ï»÷¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¡¢µÞ¤¤çµÓ¤Ï½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÊ¢¤Ï±£¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡Åö»þ¤Î¥À¥ó¥¹¤Î¿¶¤ê¤â»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
µÆÃÏ¤µ¤ó¡§ËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡ª¡¡¿¶¤ê¤Ï¤â¤¦Ëº¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤âÀÎ¤Û¤É¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤¬³Ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£²ò»¶¤Ï10Ç¯Á°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¸¤Ä¤Ï5Ç¯Á°¤Ë¤â¥°¥ë¡¼¥×¤ÏÉü³è¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Åö»þ¤Ï½Ð»º¤ÈÈï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢»ä¤Ï½Ð¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£¤³¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¼¡¤Ë¤ä¤ë¤È¤·¤¿¤é5Ç¯¸å¡©¡¡40ºÐÌÜÁ°¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¤ä¤ë¤È¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤â¤¢¤êÆÀ¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤â¤·¤«¤·¤Æ¡Ä¡Ä¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ËÜµ¤¤Ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¿Æ»Ò¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¥Þ¥Þ¤â»Ò¤É¤â¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹
¨¡¨¡´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¤µ¤é¤Ë½©¤Ë¤Ï¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¤µ¤ì¤¿¥Þ¥Þ¥Õ¥§¥¹¡ÖMAMARIAL fes.¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯¤â³«ºÅ¤µ¤ìº£²ó¤¬2²óÌÜ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â¤É¤ó¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡©
µÆÃÏ¤µ¤ó¡§»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¤ÈËè½µËö¡Ö²¿¤·¤è¤¦¡©¡×¡Ö¤É¤³¤Ë¹Ô¤³¤¦¡©¡×¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤¬¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¦¤Á¤â¿åÍËÆü¤¯¤é¤¤¤«¤é¡ÖÅÚÆü¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£»Ò¤É¤â¼çÂÎ¤ÇÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯¸ø±à¤Ê¤é¥Þ¥Þ¤¬»Ò¤É¤â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤¯·Á¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¥Þ¥Þ¤¬ÍÑ»ö¤òÆþ¤ì¤ë¤È»Ò¤É¤â¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍè¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤É¤¦¤»¤Ê¤é¥Þ¥Þ¤â»Ò¤É¤â¤â³Ú¤·¤á¤Æ¡¢¸ø±à¤ä¿åÂ²´Û¤Î¤è¤¦¤Ë¤ª½Ð¤«¤±¤Ç¤¤ëÁªÂò»è¤¬¤Ò¤È¤ÄÁý¤¨¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¡¢¤È¡£¤À¤Ã¤¿¤é¼«Ê¬¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤·¤Þ¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤Ï¿§¡¹¤ÊÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¥Þ¥Þ¤Ï¿§¡¹¤Ê¥°¥Ã¥º¤ò»î¤·¤¿¤ê¥µ¥ó¥×¥ë¤ò¤â¤é¤¨¤ë¡£ÌµÎÁ¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤â¤Î¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤ÊÂç¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡©¡¡Âç¿Í¤â»Ò¤É¤â¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤´ÈÓ¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤â½Ð¤Þ¤¹¤è¡£
¾¦ÉÊ¤Î¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤ä¥¿¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤¬¤Ç¤¤ë´ë¶È¥Ö¡¼¥¹¤Ï¡¢¤Û¤Ü»ä¤¬¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç»î¤·¤Æµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Ä¥Æ¤¬¤Ê¤¤´ë¶È¤µ¤ó¤Ç¤â¡ÖËÜÅö¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ª´ê¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ËÍê¤ó¤À¤ê¡¢»ä¼«¿È¤âÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ë»Ç¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ªÁê¼ê¤Ï¡¢»ä¤¬Ä¾ÀÜÀ¼¤«¤±¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ÎËÜµ¤¤Ö¤ê¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯¤Î¼ê±þ¤¨¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
µÆÃÏ¤µ¤ó¡§²ñ¾ì¤âÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÅöÆü¤ÎÄ«¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¹¤´¤¯ÉÔ°Â¤Ç¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ë¥¹¥«¥¹¥«¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤È¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âÅöÆü¤ÏÄ«¤«¤éÊÂ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ë¤Ê¤ÉËÜÅö¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢²ñ¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¡¢»×¤ï¤ºÎÞ¤¬¡Ä¡Ä¡£
Á°²ó¤Ï1Day¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï2Days¤Ê¤Î¤Ç¡ÖÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¤Ç¤¹¤¬¡¢Á°²óÍè¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤äÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¤¼¤ÒÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¤È»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µÆÃÏ¤µ¤ó¡§³«ºÅ¤¬11·îËö¤Ê¤Î¤Ç¡¢³¹¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹°ì¿§¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëº¢¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤È¤¤¤¨¤ÐÀÖ¤äÎÐ¤¬ÄêÈÖ¥«¥é¡¼¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÈ¯ÁÛ¤Ã¤Æ¼«Í³¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤ÎË¹»Ò¤¬¥Ô¥ó¥¯¤Ç¤â¡¢²«¿§¤Î¥È¥Ê¥«¥¤¤¬¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¤â¤Î¤ò¼«Ê¬¿§¤Ë¥«¥é¥Õ¥ë¤ËÀ÷¤á¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¤É¤ó¤Ê¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢º£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤Ç¤ÏºÇ¸å¤Ë¡¢ÆÉ¼Ô¤Î¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡©
µÆÃÏ¤µ¤ó¡§»ä¤ÏÃ¯¤«¤é¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢»Ò°é¤Æ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ã¡×¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤ã¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¢þ»þ¤Ë¿²¤«¤»¤Ê¤¤ã¡×¡Ö´°àú¤Ë¤³¤Ê¤µ¤Ê¤¤ã¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤ÏÃ¯¤Ë¤Ç¤â¾¯¤·¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï»Ò¤É¤â¤È¤Á¤ã¤ó¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡£»ä¤Î¾ì¹ç¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¼ê¤òÈ´¤¤¤¿¤ê¡¢¡Ö¤Þ¡¢¤¤¤Ã¤«¡×¤È»×¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¤¬¼Â¤ÏÊ¿¶ÑÅª¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Ï·Ð¸³¤«¤é¤ï¤«¤Ã¤¿»ö¼Â¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
º£¡ÖÂçÊÑ¤À¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Þ¤Ï¤Þ¤º¤Ò¤È¤Ä¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÄü¤á¤¿¤ê¡¢¤ä¤á¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ç¤¤¤é¤ì¤ëÄøÅÙ¤Ë¡¢¾¯¤·¤ª¤ª¤é¤«¤Ê°é»ù¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë¤Èµ¤»ý¤Á¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¼èºà¸åµ¡ä
¡Ö²¿¤Ç¤âÏÃ¤¹¤Î¤Ç¡¢²¿¤Ç¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¿´¶¯¤¤¤ª¸ÀÍÕ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡¢º£²ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¥Þ¥ÞÍ§¤¬¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤¡¡×¤È´¶¤¸¤µ¤»¤ëÏ¯¤é¤«¤µ¤È¿Æ¶á´¶¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÇÒ¸«¤¹¤ë¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£º£¤äYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜÃæÀ¤³¦Ãæ¤Ë¥Þ¥ÞÍ§¤ÎÎØ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¸«¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆÂç¾æÉ×¡©¡×¤È¤³¤Á¤é¤¬¾¡¼ê¤Ë¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¡Ê¾Ð¡Ë¾þ¤é¤Ê¤¤ÇÛ¿®¤ò¡¢º£¸å¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»£±Æ¡¦ÃæÂ¼ºÌ»Ò¡¡ÊÔ½¸¡¦ÊÔ½¸Éô