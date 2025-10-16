「チロルチョコ」の約24分の1サイズ“プチロル”が登場！ クリスマス限定フレーバー入り
「チロルチョコ」は、10月20日（月）から、冬にぴったりな季節限定商品「プチロル＜クリスマスパック＞」と「チロルチョコ＜冬のバラエティパック＞」を、全国のコンビニエンスストアなどで発売する。
【写真】新フレーバー「キャラメルアーモンド」が登場！ お得なバラエティパックも
■パッケージもかわいい
今回発売される「プチロル＜クリスマスパック＞」は、「チロルチョコ」の約24分の1サイズの定番「ミルク」と「いちご」に加え、生クリームのような優しい甘みのクリスマス限定フレーバー「ホワイト」が入ったパック。
手のひらサイズのテトラパックの個包装には、クリスマス衣装のオリジナルキャラクター“特命部隊プチロルズ”がデザインされており、ツリーに飾ったり、友達と家族にシェアしたりして楽しむことができる。
一方「チロルチョコ＜冬のバラエティパック＞」は、香ばしい甘みの新フレーバー「キャラメルアーモンド」をはじめ、食感違いで食べ飽きない「ザクザクいちご」や「ホワイトビス」、「冬ちろる」が味わえるお得なパック。
冬仕様のパッケージは鮮やかなオーロラとかわいいスノードームが目印。さらに、個包装はスケートをしているアーモンドのキャラクター“ジョージくん”など、この季節にしか手に入らない限定デザインとなっている。
