「プチロル＜クリスマスパック＞」（税込 324円）

　「チロルチョコ」は、10月20日（月）から、冬にぴったりな季節限定商品「プチロル＜クリスマスパック＞」と「チロルチョコ＜冬のバラエティパック＞」を、全国のコンビニエンスストアなどで発売する。

【写真】新フレーバー「キャラメルアーモンド」が登場！　お得なバラエティパックも

■パッケージもかわいい

　今回発売される「プチロル＜クリスマスパック＞」は、「チロルチョコ」の約24分の1サイズの定番「ミルク」と「いちご」に加え、生クリームのような優しい甘みのクリスマス限定フレーバー「ホワイト」が入ったパック。

　手のひらサイズのテトラパックの個包装には、クリスマス衣装のオリジナルキャラクター“特命部隊プチロルズ”がデザインされており、ツリーに飾ったり、友達と家族にシェアしたりして楽しむことができる。

　一方「チロルチョコ＜冬のバラエティパック＞」は、香ばしい甘みの新フレーバー「キャラメルアーモンド」をはじめ、食感違いで食べ飽きない「ザクザクいちご」や「ホワイトビス」、「冬ちろる」が味わえるお得なパック。

　冬仕様のパッケージは鮮やかなオーロラとかわいいスノードームが目印。さらに、個包装はスケートをしているアーモンドのキャラクター“ジョージくん”など、この季節にしか手に入らない限定デザインとなっている。