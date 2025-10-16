メジャー2勝のブライソン・デシャンボーとNBAのステフィン・カリーが「Break 50」に挑戦 圧巻のプレーにファンは大興奮そして大絶賛！
ブライソン・デシャンボー（米国）が自身のインスタグラムを更新。先日はNBAのスーパースター、ステフィン・カリー（米国）とのバスケ対決を投稿したが、今回は大勢のファンが待ち望んでいたゴルフで「Break 50」に挑戦する姿を投稿した。
【動画】すごいのは3ポイントだけじゃない!? S・カリーの350ヤードドライブ！【本人のInstagramより】
「Break 50」とはデシャンボーがYouTubeチャンネルで続けてきた人気企画。ペアを組んだ2人がティショットを打つと、良い方のボールを選んで同じ場所から2人で打つことを繰り返すスクランブル方式で、スコア「50」切りを目指すもの。これまでにもトッププロや大統領就任前のドナルド・トランプも登場してきた。投稿は「なんて凄い日だ！」と感嘆する言葉で始まった。そして「Break 50 の新しいエピソードが私の YouTubeチャンネルで配信されています。今までで一番のお気に入りだ」と、カリーとのラウンドを紹介すると、8枚の写真と動画を公開した。1枚目の写真はフェアウェイで腰に手を回して立つ笑顔の2人。続いて練習場で2人のスイングが完全にシンクロする瞬間を動画で捉えていた。デシャンボーがナイスショットを打つと、その後ろではカリーがしゃがんでスマホで撮影をしている姿。そのカリーが掛け声とともにティショットを放った画面上には「なぜ兄弟は何気なく350ヤードも飛ばすんだい…」との言葉。もちろん打球は綺麗な弾道を描いて正確に飛んで行った。最後に2人はガッチリと握手をすると、ピンフラッグを持ってハグ。今回のチャレンジがうまく行ったことを連想させる写真で締めくくられた。ちなみにこの日のスコアは6イーグル、11バーディの23アンダー。見事に「49」で目標をクリアしてみせた。投稿を見たファンはカリーのゴルフを大絶賛。「素晴らしい！」「あなたのスイングは完璧です」「ステフは本当にプロゴルファーになるべきだ！」「数年後にはPGAツアーかな？」など数多くの賛辞が寄せられていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
