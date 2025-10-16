送り状を入れてそのまま発送できる！帆布素材を使用したメールバッグ
サンワサプライ株式会社は、耐久性と防犯性を兼ね備えた日本製のメールボストンバッグ「BAG-MAIL3NV」と、メールポーチ「BAG-MAIL4R」を発売した。どちらも丈夫で破れにくい8号帆布を使用し、防犯に優れた馬蹄錠金具を装備している。送り状をそのまま差し込めるクリアポケット付きで、配送時や日常でも便利に使用できる。
■南京錠・ダイヤル錠が取り付けできる
荷物を勝手に開封されないよう、別売りの南京錠・ダイヤル錠を取り付けて、セキュリティー対策ができる。※サンワサプライ製のダイヤル錠大（SLE-4LN）や南京錠大（SLE-1LM、SLE-1L-1N）に対応する。
■透明ポケットで、宛先をひと目で確認！
送り状専用の透明ポケット付き。送り状が飛び出ないように留め具も付いている。BAG-MAIL3NVには、メモを貼ったり入れたりできる小窓ポケットも付いているので、「送付時間帯」「至急」「取扱注意」などを表示して、配送中のミスを防止できる。
■耐久性のある帆布生地を使用
帆布は丈夫で耐久性があり、主に帆船の帆やテントなどに使われる素材。その中でも、丈夫で破れにくい8号帆布を使用している。
■たっぷり入る収納スペース
BAG-MAIL3NVはB4ファイルが収納できる大きめサイズ。使用しない時はコンパクトに折りたためる。
BAG-MAIL4Rは角形2号封筒・A4ファイルが収納できるサイズです。入れたい荷物や書類をたっぷり収納できる。
■丈夫なYKK製ファスナーを採用
長く使える安心品質のYKKファスナーを採用。丈夫で引っかかりにくく、滑らかに開閉できる。
■社内便用バッグとして
透明ポケットで送り先・送り元をひと目で確認できるので、社内便用バッグとしても活躍する。
■帆布メールボストンバッグ「BAG-MAIL3NV（バッグ）」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・雅楽演奏や漫才説法、生前葬等が決定！250名超の僧侶が集まる「万博寺」【大阪・関西万博】
・突っ張るだけで簡単設置！カスタマイズが自由自在な有孔ボードの突っ張りラック
・軽い＆キャスター付きで移動が楽！折りたたみ式3連結パーティション
・秋の味覚を贅沢に味わう！天丼はま田「大粒牡蠣とかき揚げの秋天丼」
・小さくたためて、大きく使える！2WAY折りたたみボストンバッグ
■南京錠・ダイヤル錠が取り付けできる
荷物を勝手に開封されないよう、別売りの南京錠・ダイヤル錠を取り付けて、セキュリティー対策ができる。※サンワサプライ製のダイヤル錠大（SLE-4LN）や南京錠大（SLE-1LM、SLE-1L-1N）に対応する。
■透明ポケットで、宛先をひと目で確認！
送り状専用の透明ポケット付き。送り状が飛び出ないように留め具も付いている。BAG-MAIL3NVには、メモを貼ったり入れたりできる小窓ポケットも付いているので、「送付時間帯」「至急」「取扱注意」などを表示して、配送中のミスを防止できる。
■耐久性のある帆布生地を使用
帆布は丈夫で耐久性があり、主に帆船の帆やテントなどに使われる素材。その中でも、丈夫で破れにくい8号帆布を使用している。
■たっぷり入る収納スペース
BAG-MAIL3NVはB4ファイルが収納できる大きめサイズ。使用しない時はコンパクトに折りたためる。
BAG-MAIL4Rは角形2号封筒・A4ファイルが収納できるサイズです。入れたい荷物や書類をたっぷり収納できる。
■丈夫なYKK製ファスナーを採用
長く使える安心品質のYKKファスナーを採用。丈夫で引っかかりにくく、滑らかに開閉できる。
■社内便用バッグとして
透明ポケットで送り先・送り元をひと目で確認できるので、社内便用バッグとしても活躍する。
■帆布メールボストンバッグ「BAG-MAIL3NV（バッグ）」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・雅楽演奏や漫才説法、生前葬等が決定！250名超の僧侶が集まる「万博寺」【大阪・関西万博】
・突っ張るだけで簡単設置！カスタマイズが自由自在な有孔ボードの突っ張りラック
・軽い＆キャスター付きで移動が楽！折りたたみ式3連結パーティション
・秋の味覚を贅沢に味わう！天丼はま田「大粒牡蠣とかき揚げの秋天丼」
・小さくたためて、大きく使える！2WAY折りたたみボストンバッグ