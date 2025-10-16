“筋肉キャラ”で知られる俳優の武田真治（52）が15日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・17）に出演。筋トレの“副作用”について語った。

番組MCの「かまいたち」濱家隆一から「（筋肉を）つけすぎて困ったな、みたいなことは？」と聞かれると、「我々は確かに、苦しみと痛みの区別がつかなくなって来てる」と告白。「（バーベルを上げながら）“負けそうだ、潰れてしまう、でもこれに勝つのがトレーニングだ”って日々やってると、苦しいのか痛いのかよく分からなくなっちゃって」と話し始めた。

そして「僕20年前ぐらいでしょうか、盲腸になっちゃったんですよ」と回想。「盲腸になって傷口を手術してもらって、4日ぐらい入院しろって言われたんですけど、じっとしてることも嫌だし、ちょっと痛がゆい、コレを痛みと認めてしまうのは自分にとって逃げなんじゃないかと思って、20キロ走ってみたんですよ、3日目に」と打ち明けた。

しかし「傷口が開いたんですよ」と明かすと、共演者からは悲鳴が。「でもその時も思っちゃった。盲腸の痛みに勝った」と続け、「傷が開くことが負けじゃない。傷が開いても20キロ走れる自分がカッコイイ」とうっとりする武田に、濱家は「筋トレやめなはれ、もう」とツッコミ。その後の処置について、武田は「ガムテ貼っときましたね」と振り返っていた。