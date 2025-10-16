大島優子、第2子出産後初公の場で笑顔 ショートカットにした理由は子どものため「最強の時短」
俳優の大島優子（36）が16日、都内で行われた福井県ブランド米『いちほまれ』新CM発表会に出席。今年5月に俳優の林遣都（34）との第2子出産を報告してから初公の場で笑顔を振りまいた。
【全身ショット】白ワンピ×ショートヘアで変わらぬスタイルを披露した大島優子
大島は、21年7月29日に林との結婚を発表。23年1月に第1子誕生を発表し、今年5月27日に第2子誕生を報告している。第1子誕生後初の公の場も、23年9月に行われた『いちほまれ』新CM発表会だった。
司会から第2子出産を祝福され、大島は「下の子が産まれて、生活リズムとかも変わってお家の中の空気感も変わった。家族の時間というものが心の癒しになっていて、子どもが2人いて幸せだなと思っています」とにっこり。
また、ショートカットにした理由は「子どもを優先するため」だと笑い、「最強の時短としてショートカットにしました。本当はもっと短くしたいんですけど（笑）」と明かしていた。
大島が出演する、ふくいブランド米推進協議会による新CMは、きょう16日より放送される。
イベントにはお笑いコンビ・タイムマシーン3号（山本浩司、関太）も登場した。
