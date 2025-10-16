お得！キノコたっぷりそば＆豪華海鮮丼「物価高の中少しでも楽しんで」【新潟市西区】#新潟グルメ
全国に誇りたい新潟のグルメ。今夏は秋の味覚・キノコがたっぷり入ったキノコそばを紹介します。海鮮丼がついたお得なセットにも注目です。
新潟市西区にある『そば処山よし』。
いま、季節限定で提供されているのが、秋の味覚・キノコがたっぷり入ったキノコそばです。
【そば処山よし 古俣稔 店主】
「マイタケ・シメジ・エノキ・ナメコ。いっぱい入れたほうがおいしくなる」
麺は自家製の二八そばを使用。毎朝、店主の古俣さんが一人で仕込んでいます。
「全粒粉という“ひきぐるみ”を混ぜて、そばの香ばしさを出している。香りが全然違う。大変だけど喜んでもらえるように毎朝頑張っている」
また、多くの客が目当てにしているのが数量限定で楽しめるうれしいセット。そばと海鮮を一緒に楽しめる海鮮丼セットが1100円！
【そば処山よし 古俣稔 店主】
「出身が海の五十嵐漁港の近く。魚がずっと身近だったということで、使っていこうかなと。厳しいけど、なんとか自分で仕入れに行って、魚をさばいて。まだまだ自分が頑張ればいけるのかなと」
そんなお得なセット。まずはキノコそばからいただきました。
【高濱優生乃アナウンサー】
「キノコの旨味がぎゅっとしみ込んでいます。そばの香りも深く感じられて。これは秋に食べたい一品です」
そして、この日、日替わり海鮮丼に使われている魚はマグロ・ブリ・スズキなど7種類。
【高濱優生乃アナウンサー】
「口の中でマグロがとろけます。お刺身は脂がのっていて新鮮なのがよく伝わってきます。7種類も楽しめてこのお値段。これはテンション上がりますね。このお値段でいいんですか？」
【そば処山よし 古俣稔 店主】
「頑張ります」
この日も、開店直後から海鮮丼セットの注文が殺到。
【お客】
「ダシが効いていておいしい。安いと思う。（刺身は）分厚くて新鮮な気がする」
【そば処山よし 古俣稔 店主】
「この物価高、まだまだ上がりそうな感じの中で、少しでも気軽に楽しんでもらえればと思っている」
山の幸と海の幸が一度に楽しめるボリューム満点のセット。この季節だけの味をぜひご堪能ください。