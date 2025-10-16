『HUNTER×HUNTER』よりゲンスルーのサングラスが登場 - ファン注目のハイブリッドモデル
バンダイ ライフスタイル事業部は、TVアニメ『HUNTER×HUNTER』よりゲンスルーのサングラスを、2025年10月10日16時より、プレミアムバンダイ内のキャラクターグッズショップ「バンコレ! 」にて発売する。
TVアニメ『HUNTER×HUNTER』よりゲンスルーのサングラスが登場
昨年SNSを賑わした戸愚呂弟のサングラスにつづく、尖ったサングラスが登場。本商品は、TVアニメ『HUNTER×HUNTER』に登場するゲンスルーをフィーチャーしたアイテム。サングラスとしての機能と、特徴的なシルエットの再現を両立した唯一無二のハイブリッドモデルとなっている。
予約は「バンコレ! 」にて2025年10月10日16時から、発送は2026年3月を予定している。価格は9,900円。
(c)P1998-2025 (c)V・N・M
