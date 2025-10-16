¤¢¤ê¤¢¤±¡¢¥¦¥Á¥¥Ñ¥ó¤Ê¤É¡È²£ÉÍ¤ÎÌ¾´ë¶È¡É¤¬¤º¤é¤ê¡ØÃÏµå¤ÎÊâ¤Êý ²£ÉÍ»Ô¡Ù¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤¬ÅÐ¾ì
¥½¥é¥¤¥í¤Ï¡¢ºòÇ¯8·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¡ØÃÏµå¤ÎÊâ¤Êý ²£ÉÍ»Ô¡Ù¤Î¥ß¥Ë¥Á¥ã¡¼¥àÉÕ¤¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¡Ö¥Ï¥Þ¥Ã¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×(Á´8¼ï)¤ò¡¢2025Ç¯10·î13Æü¤è¤êÈÎÇä¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÈÎÇä³«»Ï¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢Æ±Æü10·î13Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØÃÏµå¤ÎÊâ¤Êý ²£ÉÍ»Ô¡ÙÈ¯Çä1¼þÇ¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö²£ÉÍ¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤Ç¤Î¥Ï¥Þ¥Ã¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÈÎÇä¤â·èÄê¤·¤¿¡£
¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¡ØÃÏµå¤ÎÊâ¤Êý ²£ÉÍ»Ô¡Ù¤Î¥ß¥Ë¥Á¥ã¡¼¥àÉÕ¤¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¡Ö¥Ï¥Þ¥Ã¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢²£ÉÍ¤Î³¹¤ÇÄ¹¤¯¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¥°¥ë¥á¤ä¤ªÅÚ»º¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ë´ë¶È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿´ë²è¤À¡£
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ê¤¢¤±¡¢¥¦¥Á¥¥Ñ¥ó¡¢¹¾¸ÍÀ¶¡¢¥Ï¥ó¥°¥ê¡¼¥¿¥¤¥¬¡¼¡¢¥Õ¥¯¥¾¡¼ÍÎÉÊÅ¹¡¢¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥å¡¼¥°¥é¥ó¥É(¥·¡¼¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¶)¡¢ÍÎÙÆ²¡¢²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢8¤Ä¤Î´ë¶È¤¬¤½¤í¤¦¡£
ÀßÃÖ¾ì½ê¤Ï¡¢ÍÎÙÆ²(°ËÀªº´ÌÚÄ®ËÜÅ¹¡¦²£ÉÍ±ØÀ¾¸ý¥¸¥ç¥¤¥Ê¥¹Å¹¡¦Â¾²£ÉÍ»ÔÆâÅ¹ÊÞ)¡¢¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥å¡¼¥°¥é¥ó¥ÉÄ¾±Ä¥·¥ç¥Ã¥×S.Weil by HOTEL NEW GRAND¡¢¤¢¤ê¤¢¤±(¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥º¥à¡¼¥óËÜÅ¹¡¢¥ì¡¦¥¶¥ó¥¸¥å¡¦¥Ù¥¤¡¦¥è¥³¥Ï¥Þ »³²¼ËÜÅ¹)¤Û¤«¡£²Á³Ê¤Ï1²ó500±ß¡£
