チャンネル登録者数211万人のYouTuber・ぷろたんさんが、2025年10月10日に公式YouTubeチャンネルを更新。「婚約者に振られました。」と題し、失恋したばかりの気持ちを語った。

「早くない？」

動画では近況報告の後に「振られましたね」と切り出したぷろたんさん。実は、結婚を考えていた人がいたのだという。

現在、フィジーク大会に向けて体作りをしているぷろたんさんは、大会が終わった後、結婚することを考えていたそうだ。婚約動画なども構想していたが、短い期間でお別れしたという。

「今まで俺、恋愛、4人とお付き合いさせてもらってたんですけど、こんな早く別れたことないんだよね。本当に。最低でも2年付き合ってて。今回付き合った期間は1か月ちょっとです。早くない？ もっとなんか喋りたかった」

女性の方から告白され、2日ほど真剣に考えた結果、付き合うことを決断したというぷろたんさん。しかし、別れを切り出された理由は、「普通の生き方をしたい」ということだったそうだ。

「そんな変わってたかな？ みたいな。全然会ってないから。もっと普通だよっていう。俺って意外に普通だよってことを喋りたかったんですけど。でも相手の気持ちなんてね、決まったらまぁそんな、文章でも伝えられないしっていうので。まぁその、お別れしましたね」

ショックで意気消沈「独身貴族極めるか」

動画を撮影する1時間前にLINEで別れを伝えられたというぷろたんさんは、「俺の大会出る意味がなくなった、本当の......衝撃的すぎる」と意気消沈の様子。

「悲しいですよ。もちろん悲しいし、シンプルに。未練ないって言ったらあるんだけど。付き合いが短すぎて、そこまで未練そんなマックスでもないし。シンプルに衝撃的すぎたみたいな」

「恋愛ってそんなすぐ別れられるもんなの？っていう感じですね。もっと話し合ってさ、なんかもっとさ、って思ったけどさ、まぁしょうがないか。人生ってうまくいかないね。独身貴族極めるか」

悲しみはあるものの、この悔しさをフィジーク大会のモチベーションにすると語ったぷろたんさん。「今できる最大限のことをプラスに変えてやっていくしかないですね。ひとつひとつ。心が落ち着くまでは無心で、謙虚に淡々とやっていくしかないよなっていう感じです」と決意を込めた。