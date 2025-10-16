司之介が動揺した「あの話」とは

明治時代の士族にありがちだが、松野司之介（岡部たかし）が巨額の借金をかかえてしまい、彼が家主の松野家はにっちもさっちも行かない。そこで娘のトキ（高石あかり）は、働き手を増やすためにも「婿様をもらいましょうか？」と提案した。NHK連続テレビ小説「ばけばけ」の第1週「ブシムスメ、ウラメシ。」（9月29日〜10月3日放送）。

【写真を見る】正統派美女？ エキゾチック？ 意外な素顔を見せる「高石あかり」の“カメレオン”ショット

それを受けて、第2週「ムコ、モラウ、ムズカシ」（10月6日〜10日）では、トキの見合い相手をさがし、実際に見合いをするところが描かれた。母の松野フミ（池脇千鶴）はトキに、必ず見合い相手を見つけると約束したが、極貧の士族にとって、娘の良縁を探すのは簡単ではない。そこで、遠縁の雨清水傳（堤真一）とタエ（北川景子）の夫妻が、トキの見合い相手探しを請け負った。

高石あかり

だが、最初の見合いは思わぬことが原因で失敗した。父の司之介と祖父の勘右衛門（小日向文世）が、髷に裃姿でトキの見合いに臨み、当人どうしは悪い印象ではなかったにもかかわらず、「武士を引きずりすぎている家に婿入りするのは難しい」という理由で、断られてしまったのである。

後日、松野家は宇清水家に謝罪に訪れた。すると傳とタエは、トキ以外、つまり松野司之介とフミ、勘右衛門は席を外すように求めた。そこでトキの両親が動揺したのである。司之介は「あのお、いったいどげな話を？」と尋ねる。傳は「それをいったら、外す意味がなかろう」と返答するが、心配な司之介は「そげですが、『あの話』ではございませんでしょうな？」と食い下がる。傳が「どの『あの話』じゃ？」と聞き返すと、「『あの話』は『あの話』でございます」と司之介。

じつは、この言葉の応酬に、筆者は少し違和感を覚えた。

生まれて8日目にもらわれていった

トキのモデルのセツは、松江藩の中堅藩士（100石の組士）、稲垣金十郎とトミ夫妻のもとで育った。この稲垣夫妻が「ばけばけ」での松野夫妻のモデルだが、セツの実父母ではない。実父母は稲垣家の遠縁で、同じ松江藩士でも稲垣家より格上（300石の番頭）の小泉湊とチエ夫妻だった。

小泉夫妻は稲垣夫妻とのあいだで、今度子供が生まれたら養子にあたえるという約束を交わしており、セツは生まれて8日目に、稲垣家にもらわれていったのだ。「ばけばけ」では、松野家の両親はトキのことを「オジョ」と呼ぶが、これは上級の家に生まれたお嬢を意味する言葉で、実際、トキのモデルのセツも、稲垣家でそう呼ばれていた。

要は、「ばけばけ」のトキの実父母は宇清水夫妻で、松野夫妻が心配していた「あの話」とは、彼女の出生の秘密のことである。つまり、宇清水夫妻がトキに、本当の両親は自分たちで、松野の父母は養父母なのだと伝える気ではないか、と心配したのである。

第3週「ヨーコソ、マツノケヘ。」（10月13日〜17日放送）では、このトキの「出生の秘密」が、重要なエピソードのひとつとしてあつかわれる。

トキは2度目の見合いの相手である銀二郎（寛一郎）とめでたく結婚し、銀二郎は貧しい松野家に婿入りした。そしてトキの帰りが遅いある日、司之介とフミはトキの出生に関する話をしたが、部屋の隅では銀二郎が内職をしていた。むろん、話は銀二郎にも聞こえてしまったわけだが、司之介は「なにも聞いちょらんよな」と銀二郎を威圧して、こういうのだ。

「オジョはおタエ様が産んだ、元は宇清水家の子じゃ。じゃが、オジョはなにも知らん。だけん、寝言でもいうなよ」

しかし、トキのモデルになったオジョ、すなわちセツにとっては、自分がもらわれたことは秘密でもなんでもなかった。

養子縁組が当たり前の時代

「ばけばけ」の第3週では、結局、宇清水家の三男坊の三之丞（板垣李光人）が、トキは宇清水家の子だと暴露してしまい、トキは「出生の秘密」を知ることになる。だが、セツは自筆の「幼少の頃の思ひ出」に、次のように書いている。

「私はもらい児であるといふ事は三ツ位の時から知っていたが、もらい児といふ事を思ふのは一番いやな事でほんとに不愉快きわまる事であった。実父母とはとてもくらべにならぬほどに養ひ育ててもらった祖父、父母が大切でまたよかった、それは今に至るまで少しの変はりもない」

トキのモデルのセツにとっては、「あの話」、すなわち「出生の秘密」は、「不愉快きわまる事」ではあっても、秘密でもなんでもなかった。また、当時の日本人一般にとって、実子でないことは、取り立てて隠すべきことと認識されていなかったと思われる。

というのも当時、日本の家制度は養子縁組によって維持されていた。幕末の時点で、農民の戸主の2割程度は養子であり、武士の場合、その比率はもっと高かったといわれる。セツが生まれたのは慶応4年（1868）2月4日。のちに明治と改元される年で、このときすでに戊辰戦争が勃発していたとはいえ、ギリギリ幕末の生まれである。

当時の日本は多産多死だった。乳幼児の死亡率がきわめて高く、生まれた子のうち成人できるのは半数程度にすぎなかったので、それを多産で補い、子供ができなかったり、育たなかったりした家は、他家との養子縁組によって家制度を維持するのが当たり前だった。

家の存続のために当たり前のことだった

同じNHKで放送中の大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」を例に挙げると、わかりやすいかもしれない。寛政の改革を進めるべく「暴走」する松平定信（井上祐貴）は、田安徳川家の生まれながら、陸奥白河藩の松平家の養子になった。11代将軍徳川家斉（城桧吏）は53人もの子をもうけたが、嫡男を除けば、乳幼児期に死亡しないかぎり、男子は各地の大名の養子になり、女子は各地の大名に嫁いだ。

セツの場合、女子なのに嫁ではなく養子に出たわけだが、それも不思議ではない。稲垣家には子供がおらず、仮に男子をもらえればベターだったかもしれないが、女子をもらっても婿をとれば家を存続できる。とにかく、家の存続が重要なのに、それが簡単ではなかった時代である。子供を融通し合って、たがいに家の存続をはかるのは当然のことだった。そういう状況だから、他家から譲り受けた子供に対し、「出生の秘密」を隠す習慣もなかった。

養子縁組が激減したのは、第2次世界大戦後、乳幼児の死亡率が低くなり、成人する子供が増えてからのこと。そういう時代には、養子はもはや例外なので「出生の秘密」として隠そうとしても不思議ではない。その意味で、「ばけばけ」で松野夫妻がトキに「秘密」を知らせまいとするのは、現代人の感覚である。

もっとも、「ばけばけ」は歴史ドラマというわけでもない。だから、「史実と違う」などと目くじらを立てるべき話ではないが、違和感を覚える部分ではある。

香原斗志（かはら・とし）

音楽評論家・歴史評論家。神奈川県出身。早稲田大学教育学部社会科地理歴史専修卒業。著書に『カラー版 東京で見つける江戸』『教養としての日本の城』（ともに平凡社新書）。音楽、美術、建築などヨーロッパ文化にも精通し、オペラを中心としたクラシック音楽の評論活動も行っている。関連する著書に『イタリア・オペラを疑え！』（アルテスパブリッシング）など。

デイリー新潮編集部