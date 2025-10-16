通貨オプション ボラティリティー ドル円1週間物上昇、ベッセント発言に警戒
通貨オプション ボラティリティー ドル円1週間物上昇、ベッセント発言に警戒
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 9.82 6.05 7.84 6.45
1MO 9.80 6.56 7.92 6.78
3MO 9.62 6.71 8.20 7.28
6MO 9.62 6.81 8.44 7.45
9MO 9.63 6.91 8.67 7.64
1YR 9.64 7.03 8.78 7.79
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 8.39 8.83 6.91
1MO 8.39 8.94 7.16
3MO 8.79 8.88 7.26
6MO 9.08 9.14 7.47
9MO 9.30 9.36 7.59
1YR 9.44 9.55 7.72
東京時間10:45現在 参考値
ドル円1週間物は上昇。日米財務相会談でベッセント氏が「日銀が適切に金融政策を運用し続ければ円相場は適正な水準に落ち着くだろう」と発言したことで、日本への利上げ催促が警戒されている。
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 9.82 6.05 7.84 6.45
1MO 9.80 6.56 7.92 6.78
3MO 9.62 6.71 8.20 7.28
6MO 9.62 6.81 8.44 7.45
9MO 9.63 6.91 8.67 7.64
1YR 9.64 7.03 8.78 7.79
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 8.39 8.83 6.91
1MO 8.39 8.94 7.16
3MO 8.79 8.88 7.26
6MO 9.08 9.14 7.47
9MO 9.30 9.36 7.59
1YR 9.44 9.55 7.72
東京時間10:45現在 参考値
ドル円1週間物は上昇。日米財務相会談でベッセント氏が「日銀が適切に金融政策を運用し続ければ円相場は適正な水準に落ち着くだろう」と発言したことで、日本への利上げ催促が警戒されている。