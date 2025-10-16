石原さとみ、新CMでハッピーオーラ 子供と食育に興味「シイタケって原木を買ったら栽培できるんですよ」
今年5月に第2子出産を発表した俳優の石原さとみ（38）が、花王の柔軟仕上げ剤ブランド「ハミングフレア」の新製品のビーズ型洗たく用香りづけ剤『ハミングフレア アロマビーズ』のCMに出演する。
【動画】ハッピーオーラ全開！キュートすぎる石原さとみ
CMは石原が『ハミングフレア アロマビーズ』を試して、カラフルなビーズや、パッと開いた花を思わせる香りに「なにこれ？楽しすぎる！かわいすぎる！」と、いつもの洗たくがゴキゲンな体験になるストーリー。撮影中も花の香りに包まれ「柔らかくて優しくて、ハッピーな時間を過ごせた」と話していた。
また、インタビューでは新商品にかけて、この秋に新しくチャレンジしたいことをトーク。「つい最近知ったんですけど…。シイタケって原木を買ったら栽培できるんですよ。私、それを知らなくて…。しかも1週間ぐらいで栽培できて、たくさんできるんですよ。子どもが保育園でそれをやっていて。じゃあ今年の秋はちょっと買ってきて、栽培キットで挑戦してみようかなと思って。そういう食育的な、シイタケを自分で育てて、切って炒めて…。そういうのに挑戦できたらいいなと思います」と話していた。
“これがあるとゴキゲンになっちゃう”というアイテムについては「好きなんですけど最近、食べていない味があるんです。クミンシードとかパクチーとかヌクナムが大好きなんですよ。でも子どもの料理には入れられないので『あれ？このサラダ、ヌクナム使ってる？』みたいな、そのひと口だけで本当に幸せな気分になれて（笑）。たまにお昼ご飯とかでそういう味に出会うと、すっごくテンション上がりますね」としていた。
16日から全国で順次放映される。
