手越祐也、週刊誌に書かれた苦い過去を告白 上田晋也「ごめんな、ツラいこと言わせちゃって」
歌手・タレントの手越祐也（37）が、15日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜』（後9：00）にゲストとして登場。この日は「身長が小さい女子＆大きい女子のお悩み発表SP」と題され、手越は“私服事情”について自虐を交えながら語り、スタジオを笑いの渦に巻き込んだ。
身長168cmの手越は「海外の服だと全体的に大きいのでぶかぶかになってしまう」と語り、その流れから「そもそも私服もスタイリストをつけている」とさらりと告白。スタジオからは驚きの声が上がっていた。
さらに、「スタイリストが選んだ1週分のコーディネートをそのまま着ている」と明かすと、MCのくりぃむしちゅー・上田晋也は「ファッションにあんまり興味ないの？」と質問。これに対して手越は、「週刊誌に不意に私服を撮られた時に、読者から“撮られた内容より私服がダサいよね”というコメントがあった」と苦い過去を回顧。思わぬエピソードにスタジオは爆笑となり、上田は「ごめんな、ツラいこと言わせちゃって」と謝罪し、笑いを誘っていた。
