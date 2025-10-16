有村架純“そっくりさん”グラドル写真集オフショット ちとせよしの、黒ランジェリー＆布面積少な目な水着姿
有村架純の“そっくりさん”として注目されたグラビアタレントのちとせよしのが、自身のXを更新し、写真集のオフショットを投稿した。
【写真】布面積が少な目な水着！有村架純に激似なグラドル・ちとせよしの
17日に4th写真集が発売されるが、Ｘでは黒ランジェリー姿や布面積が少なめな水着姿など写真を複数枚アップしている。
写真集はベトナムでロケを敢行。自身初めてとなる海外での写真集で、リゾート地にあるヴィラや東南アジア特有の雄大な大自然の中などで撮影した。暖かな南国のそよ風に誘われ身も心も開放的に。下着を脱ぎ捨てて一糸纏わぬ美裸身を披露。包み込むような柔らかな表情から艶感あふれる刺激的な雰囲気までを堪能できる。
ちとせよしのは2000年生まれ、佐賀県出身。地元・佐賀の鉄工所で働いていたが、上京して芸能活動をスタートし、グラドルとして活躍する中、『ものまねグランプリ』に有村架純のそっくりさんとして登場すると大きな話題に。『有吉反省会』にも出演するなど活動の幅を広げている。
