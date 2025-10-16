ギタリスト布袋寅泰（63）が16日、インスタグラムを更新。英ロンドンO2アリーナでONE OK ROCKの"DETOX TOUR"を鑑賞したと報告した。

布袋は「観た。執念でここまで上り詰めたバンドの凄みすら感じさせる渾身のライブ。胸を張りオーディエンスと対峙するTakaくんは時にフレディー・マーキュリーを彷彿とさせる存在感。張りのある声が本当に気持ちいい」と、ボーカルTaka（37）に最大限の賛辞を送った。

さらに「Toruくんのプログレッシブなギター、Ryotaくんの歌心のあるベース、そしてTomoyaくんの表情豊かなドラミング、それぞれの個性が2019年にロンドンのRoundhouseて観た時より遥かにスケールアップしていた」と各メンバーのスキルアップもたたえた、

布袋は、メンバーとの写真を投稿。「終演後、楽屋に迎えくれてくれた汗だらけの眩しい4人。『ここO2アリーナで最近観たライブはポール・マッカートニーだった。日本の4人のバンドがこのステージに立つことは凄いことだよ。先輩ぶるつもりはないけれど、誰もが果たせなかった夢を叶えてくれた君たちを心からリスペクト。感動したよ』と伝えると『先輩たちがいて下さったからです』と謙虚なTakaくん」とメンバーとの会話の内容を明かした。

最後に「Takaくん、お招きいただいてありがとう。Toruくん、いつかギター談義に花を咲かせる約束を実現しましょう。バンド、そしてクルーの皆さん、まだまだ続く過酷なツアー。どうぞ無事に完走できますように祈っています。頑張れ！」とエールを送り「そして自分も、もっと頑張ります。」とつづった。