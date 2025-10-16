

日時計をモチーフにしたデザインの「三井住友カード Visa Infinite」。カラーはグレイッシュブラウン。2026年度にセカンドカードとしてメタルカード（手数料3万3000円）を発行予定（写真：筆者撮影）

【画像あり】これなら年会費10万円も納得？ 「 Visa Infinite」だから得られる“経済的なメリット”と“特別な体験”

三井住友カードが9月30日に発行を開始した「三井住友カード Visa Infinite（ビザ・インフィニット）」。一般申し込み可能なカードとしてビザ最上位の「Infiniteランク」のカードが登場するのは、国内初となる。

ただ、SNS上では「自己満カード以上のメリットを見出だせなかった」といった微妙な反応も散見される。はたして、どんな人なら向いているクレジットカードなのか、考えてみたい。

「経済価値」と「体験価値」の両方を追求

まず、このクレカの基本スペックから整理していこう。年会費は9万9000円（税込、以下同）。ポイント還元率は基本1％で、対象のコンビニ・飲食店で最大20％になる。

具体的には、対象となるコンビニや飲食店でスマートフォンのタッチ決済で支払うことで通常7％還元、「Vポイントアッププログラム」などの条件を達成することで最大20％のポイント還元が得られる。

ほかにも、SBI証券の投資信託のクレカ積み立てを「Visa Infinite」で行うことで最大4％分のVポイントが還元されるサービスもある。

三井住友カードは、ポイント特化型プラチナカードの「プラチナプリファード」（年会費3万3000円）や最上位の「プラチナ」（同5万5000円）を発行している。同社によると、「Visa Infinite」はそれらの「経済価値」と「体験価値」の両方を追求したものだという。

ポイント還元率1％であれば一般的に「高還元カード」とされるが、年会費が高いカードの中にはさらに還元率が高くなるものも多い。では、「Visa Infinite」が追求した「経済価値」とはどんなものなのか。

最大の恩恵は、三井住友カード史上「最も高額」だという、新規入会や継続利用に関する特典だろう。

新規入会時には、カード入会月の3カ月後の月末までに100万円以上をクレカ決済すると、10万円分のVポイントが付与される。また2年目以降は、前年の利用金額が年間400万円以上であれば4万ポイント、同700万円以上なら11万ポイントが得られる。

入会後3カ月間で100万円以上となると、月に約34万円の買い物をする必要がある。この金額の買い物を毎月コンスタントにする人なら、年間400万円以上の条件が達成でき、翌年以降、継続利用特典である4万ポイントが得られる。

一方、年間700万円以上の支出をするには、月に約59万円のクレカ決済が必要になる。つまり、ポイント還元だけで年会費を上回るメリットを得るためには、年間700万円以上の条件をクリアして、11万ポイントを獲得する必要があるわけだ。



三井住友カードが想定する「Visa Infinite」の経済価値（資料：三井住友カード提供）

なお利用金額には、カードの年会費や「三井住友カードつみたて投資」、電子マネーのチャージ額、国民年金保険料など、対象外の支払いがある。条件については事前に確認しておきたい。

ビザのスポンサーシップを活用した特別体験

年間の利用額次第で、ビザ最上位ランクカードの年会費がチャラにできるとはいえ、ここまでの話ではあまりメリットを感じない人も多いだろう。実質、年会費無料のポイント還元率1％のカードを利用するのと同じように感じるからだ。

では、「Visa Infinite」の魅力は何か。そう問われると、筆者は「このカードならではの特別体験」にあると思う。

例えば、ビザのスポンサーシップを活用したスポーツ共同プログラムだ。その第1弾として、来年2月に開催予定の「ミラノ・コルティナ 2026 冬季オリンピック」の特別プログラムが用意されている。

現地での特別な観戦チケットの販売に加えて、オープニングナイトパーティーや出場選手の壮行会への招待なども予定されている。このような体験は、お金を支払えば得られるというものではない。

上位クラスのクレカの特典としては定番となっているダイニングやトラベルなどについても、「Visa Infinite」だけのオリジナルイベントが用意されている。

ダイニングでは、中華料理の脇屋友詞シェフとパティシエの鎧塚俊彦シェフとのコラボレーション企画を予定。スポーツでは、小野伸二氏と中澤佑二氏によるサッカートークショーや、プロゴルファーの石川遼選手とのラウンドを開催するとしている。



三井住友カードが計画している「Visa Infinite」ならではの特別体験（資料：三井住友カード提供）

このほか、東急歌舞伎町タワーの「THEATER MILANO-Za」で上演される「歌舞伎町大歌舞伎」の特別鑑賞会なども計画している。

感動だけじゃない「お得な体験」も提供

このような多彩な会員限定イベントは毎月4回以上を目安に開催される予定だ。もちろん抽選に当選するなどのハードルはあるし、こうしたイベントを冒頭のSNSのように「自己満」と捉える向きがあるかもしれない。だが、実際に体験できれば、利用者の人生を豊かにする可能性もあるだろう。

物理的にお得さを感じられる体験もある。トラベルでは、世界1700カ所以上の空港ラウンジが利用できる「プライオリティ・パス」が回数制限なく無料で利用できる。この「プレステージ」プランは、本来なら469ドル（約7万円）の年会費が必要になる。

このような旅行やレストランの予約、エンタメのチケット手配などをおまかせできるコンシェルジュサービスも利用でき、さまざまなリクエストに24時間365日応えてくれる。

加えて、インターコンチネンタルホテルズグループのIHGホテルズ＆リゾーツのメンバーシッププログラム「IHG One Rewards」の「ゴールドエリートランク」も得られる。本来なら20泊または4万ポイント獲得で得られる会員ランクで、世界各地の6000超のホテルやリゾートでの無料宿泊特典やボーナスポイントが獲得できる。

国内の出張や外出が多い人なら、カルチュア・コンビニエンス・クラブ（CCC）が運営する全国40店舗以上の「SHARE LOUNGE」の1時間利用チケットを、毎月4枚もらえる特典がうれしいのではないだろうか。銀座 蔦屋書店の場合、1時間1870円（11月1日からの新料金。料金は店舗によって異なる）になるので、4枚なら毎月7480円の価値になる。

ほかにも、全国約200店舗の対象のレストランを大人2人以上で利用したときに指定コース料金が1人分無料になる「ファインダイニング by 招待日和」、東京国立近代美術館や東京国立博物館など7カ所の常設展が無料観覧できる「ミュージアム・パス」、全国のTOHOシネマズで実施の貸し切り上映会への無料招待といったサービスも用意されている。

三井住友カード・マーケティング本部の伊藤亮佑本部長は「年収が上がるにつれて、会食やイベントに招待される機会も増えてくるという実態から、文化的価値、体験価値を学びたいというニーズが多いだろうと分析しました。『Visa Infinite』ではさまざまなニーズに合わせて、多彩なイベントを開催していきたい」と語る。

実際に「Visa Infinite」に向いている人は？

野村総合研究所の「2023年 日本の富裕層に関する調査報告書」によると、国内の富裕層（世帯の純金融資産保有額が1億円以上5億円未満）・超富裕層（同5億円以上）は21年と比較すると、23年は世帯数が11.3％増加し、資産総額は28.8％増加したという。

一方、24年の国内のキャッシュレス決済比率は42.8％と、政府目標の4割を達成。政府は将来的に80％を目指す方針だ。

「国内の富裕層と超富裕層が増加する傾向は、これからも続いていくと考えます。そして資産が多い人ほど支出が多く、国内のキャッシュレス決済比率が高まることによって、よりカード利用も増えていきます。より限度額が大きい、付加価値の高いカードが求められていると思います」（伊藤本部長）

こうした背景を踏まえて、「Visa Infinite」の買い物利用枠は300万〜9999万円の枠内で設定される。利用者の所得などによって利用枠は異なるものの、最大9999万円もの買い物がクレカで決済できるというのは驚きだ。

これらのことからまとめると、出張や旅行でよく海外に行き、特別な体験を通じて経験値を充実させていきたいというニーズを持つ、30代・40代の単身もしくは夫婦で、世帯年収の高い人が「Visa Infinite」の対象になると考えられる。

日本のGDP（国内総生産）に占める個人消費の割合は5割強。この比率で年間700万円をクレカで決済すると考えると、1400万円以上の世帯年収が必要になるだろう。

「Olive Infinite」を待つべきか否か

一方で気になるのが、三井住友銀行が26年5月に提供を予定している「Olive Infinite」の存在だ。

「Visa Infinite」の特典を採用しつつ、三井住友フィナンシャルグループの総合金融サービス「Olive」の特典も受けられるので、銀行サービスや証券サービスの利用などによって、得られるポイント還元が「Visa Infinite」より大きくなる可能性がある。

9月30日には「Olive Infinite リリース事前キャンペーン」がスタート。三井住友カードは、事前にエントリーして条件を達成することでVポイント3万3000ポイントがもらえるキャンペーンを26年4月30日まで実施する。

利用者はどのような基準で「Visa Infinit」か「Olive Infinite」かを選択したらいいのか。この疑問について、伊藤本部長は「『Olive Infinite』は三井住友銀行と一緒に使ってもらうことが前提。一方、『Visa Infinite』はクレカ単体で持て、他社の銀行口座でも利用していただける。それらを考慮して、どちらに申し込むか考えていただきたい」と説明する。すでに「Olive」を利用している人は「Olive Infinite」のリリースを待つという選択肢もあるだろう。

いずれにしても、「経済価値」と「体験価値」の両方を追求した「Visa Infinite」の登場によって、クレカを持つ目的が決済やステータスだけでなく、「特別な体験」にも重きが置かれたように感じる。このような付加価値は、今後発行されるカードにも影響を与えそうだ。

（綿谷 禎子 ： ライター）