【宅配便】狙いすまして訪れる″トイレ中の宅配便″！客からの「なんで？」の質問に「狙っているんですよ(笑)」【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
トイレ中に荷物が届いたり…!!中身を開けたら注文していない商品だったり!?実は同じような体験をしている人も多いのではないだろうか？宅配便でのトラブルやおもしろエピソードをアメーバブログに掲載している漫画家ゆきたこーすけ(@kosukeyukita)さんの「運び屋ゆきたの漫画な日常」から、届け先であった珍エピソードを紹介しよう！今回は、お届け先でよくある話について、ゆきたさんからコメントも頂いた。
配達業での勤務経験がある漫画家・ゆきたこーすけさん。配達業時代のお客さんや、漫画の読者から一番よく聞いたという宅配便あるあるは、狙ったかのように訪れる"トイレ中の宅配便"だそうだ。「『なんでトイレ中に限って来るの？』なんてよく聞かれるんですよね。『狙っているんですよ』と冗談でお答えするのですが、もちろん本当は僕にもわかりません。何でですかね…？」とゆきたさんも疑問に思っていると教えてくれた。
さらに"置き配"という配達システムが一般化した今、便利さの陰で誤配トラブルも増えている現実。本作「運び屋ゆきたの漫画な日常」ではそんな誤配についてのエピソードも公開されているのだが、それについてゆきたさんは「誤配だと気づかずに開封してしまった事例は、ときどきあります。もちろん開けてしまってもお客さんが悪いわけではありませんので、配達員にご連絡いただいて、そのままお渡しいただければと思います」と対処法を話す。
コミカルな作画で描かれるさまざまな"配達あるある"。テンポのいいストーリー展開で読みやすいだけでなく、よく起きるトラブルについての対処法も提示されているので、タメになる！気になる人はぜひ一度読んでみてはいかがだろうか。
取材協力：ゆきたこーすけ(@kosukeyukita)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。