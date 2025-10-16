株式会社ケンコー・トキナーは、Kenkoレンズフィルターの新製品「ホワイトミスト No.05」を10月17日（金）に発売する。

光の拡散により、ハイライト部とシャドウ部のコントラストを抑え、全体を柔らかく淡い色調に仕上げられるソフトフィルターの一種。シミや毛穴を目立ちにくくし、スキントーンを柔らかく表現できる。

今回発売のNo.05は、ソフト効果が既存の「ホワイトミストNo.1」（2022年11月発売）の半分になる。順光ではほとんど効果が現れず、逆光での使用に適しているという。逆光で撮影すると柔らかいフレアが現れ、オールドレンズのような雰囲気を再現できるとしている。

露出倍数は1/3絞り分。超広角レンズ使用時にケラレにくい薄枠設計を採用しており、撥水・撥油コーティングが施されている。

フィルター未使用（提供：株式会社ケンコー・トキナー）

ホワイトミスト No.05使用（提供：株式会社ケンコー・トキナー）

フィルター未使用（提供：株式会社ケンコー・トキナー）

ホワイトミスト No.05使用（提供：株式会社ケンコー・トキナー）

ホワイトミスト No.1使用（提供：株式会社ケンコー・トキナー）

49mm：5,720円 52mm：6,380円 55mm：6,600円 58mm：7,480円 62mm：9,900円 67mm：1万670円 72mm：1万3,200円 77mm：1万5,400円 82mm：1万7,050円