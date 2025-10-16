Image: BRIGHT_DIY

昨今でも筆記が必要なシーンは少なくありませんが、PCやタブレットでの作業が主流だと持ち物はスッキリとミニマルにしたいですよね。そんなニーズを満たしてくれるのがマルチペンですが、今回はその中から「FLINTONE 4in1マルチペン」をご紹介。

高級感あるアルミボディに、ボールペン・エターナル鉛筆・定規・スタイラスという4機能を集約。

おトクな先行セールで登場したのでさっそく詳しく見ていきましょう。

４つの機能が1本で

「FLINTONE 4in1マルチペン」は名前のとおり4機能を1本に集約した高級文具。

1つ目はビジネスシーンでも利用頻度の多いボールペン。高級筆記具ブランドが多数採用しているG2規格のリフィルを採用しているので、標準インクが気に入らなければ好みのものに簡単に交換が可能。

ちなみに標準搭載のリフィルは大容量タイプなので長期間交換しなくてもいいそうです。

もうひとつの機能は減らない鉛筆とも言われるエターナルペンシル。HB相当のカーボン合金製の芯を採用し、鉛筆に近い書き心地を長期間手入れ不要で実現。

スケッチやアイデアメモが多い人には助かりますね。

3つ目の機能は定規。ボディがそのままセンチ＆インチ定規として使えます。端にローラーが付いているので並行移動もスムーズとのこと。図形を書く機会が多い人には重宝しそうです。

目盛りはレーザー刻印のため、ガンガン使っても消える心配はないのでご安心を。

簡単にスタイラスになる

エターナルペンとの交換は必要ですが、サッとスタイラスペンにも変身が可能。Apple Pencilなどの高機能スタイラスに比べると機能は見劣りしそうですが、あると便利ですよね。

高級感あるアルミボディ

ボディは水滴型デザインで手への馴染みやすいのがポイント。滑り止め加工も施してグリップ感にもこだわっているようです。

また本体はアルミ合金製のため耐久性や高級感も感じられるのがポイント。よほど雑に扱わない限りは一生モノにできそうです。

スマートに使える工夫も

スタイラスペンを使う場合は付属の収納ケースで持ち運ぶのがよさそう。不要な場合はそのままご利用のペンケースに入れればOK。キャップもマグネット式なので利用時に失くす心配も少なそうです。

ユニークで便利なペンをお探しの人はぜひ、おトクな先行セールをチェックしてみてください。執筆時点では一般販売予定価格から35％OFFの8,980円（税・送料込み）からオーダー可能でした。

