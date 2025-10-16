INIがミラノを圧倒的なオーラで歩く！カバーストーリーのテーマは「ミラノで見た夢」
INIが、『ViVi』12月号増刊（10月23日発売）の表紙に登場。デビュー前・INI世界初の表紙以来、4年ぶりの『ViVi』表紙をミラノにて撮り下ろした。
■特別とじ込み付録はINI・ミラノスペシャルピンナップ
INIが9月末、ミラノ・ファッションウィークのショーに初めて11人全員で招待されることになった。INIの11人が世界と触れる瞬間に立ち会いたい、輝かしい瞬間を写真に収めたいと考えた『ViVi』は、グループの過密スケジュールの合間を縫って、ミラノ市街地での撮り下ろしを敢行。急きょ、『ViVi』12月号の増刊表紙とすることにした。
カバーストーリーのテーマは「ミラノで見た夢」。
EMPORIO ARMANIの美しく仕立てられたシャツとスーツに袖を通し、コレクション会場から出てくるメンバー。歓声が上がり、パパラッチやギャラリーに追われ石畳を闊歩する11人。イタリアの洒落者たちも振り返るほどの、圧倒的なオーラで歩く彼らは世界で活躍するセレブリティそのものだった。
撮影では、スタイリッシュな11人のおかげで、ミラノのなんでもない道が映画のワンシーンのような絵になるほど。11人で大通りをただ歩いている姿が表紙に採用されることになった。
インタビューでは、ショーの感想はもちろん、ミラノでのメンバー間のエピソード、世界に触れた11人それぞれの目標などを取材。二十二の瞳から見たミラノの景色を収録している。
また、特別とじ込み付録には両面仕様のINI・ミラノスペシャルピンナップもついてくる。
■書籍情報
2025.10.23 ON SALE
『ViVi』2025年12月号増刊
■リリース情報
2025.11.19 ON SALE
INI
SINGLE「THE WINTER MAGIC」
■関連リンク
ViVi 公式SNS
Instagram
https://www.instagram.com/vivi_mag_official/
X
https://twitter.com/vivi_magazine
INI OFFICIAL SITE
https://ini-official.com/