１番が負傷→12番が途中出場→16番がPK戦で大活躍！ 稀に見る“GKリレー”で決勝進出のモロッコに海外驚き「狂乱」「シネマだ」【U-20W杯】
１試合で３人の守護神が出場。そして決勝進出を果たした。
チリで開催されているU-20ワールドカップの準決勝で、モロッコはフランスと対戦。32分にPKで先制するが、64分にアクシデント。先発の１番ヤニス・ベンショーシュが負傷交代。代わって控えGKの12番イブラヒム・ゴミスが途中出場する。
モロッコは59分に同点弾を許し、タイスコアで延長戦を迎える。スコアボードが動かないまま、120＋５分、PK戦を見据えてか、第３GKの16番アブデルハキム・メスバヒが投入される。
このPK戦でメスバヒは２本をストップ。６人目を止めて５−４。チームの勝利に大きく貢献した。
まさに総力戦でフランスを破り、ファイナルに駒を進めたモロッコ。各国のメディアが若き『アトラスの獅子』の戦いぶりを報じるなか、メキシコの『RECORD』は公式Xで「U-20ワールドカップでの狂乱」と綴り、稀に見る“GKリレー”を詳細に伝え、最後に「シネマだ」と締めくくった。
なお、U-20W杯（ワールドユース時代含む）でモロッコの最高成績は、2005年大会の４位。今大会で初めてファイナリストになったアフリカの雄は、悲願の世界一まであと１つ。決勝の相手はアルゼンチンだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】完全に読み切ってPKストップ！ モロッコがフランスとの激闘制して決勝進出！
チリで開催されているU-20ワールドカップの準決勝で、モロッコはフランスと対戦。32分にPKで先制するが、64分にアクシデント。先発の１番ヤニス・ベンショーシュが負傷交代。代わって控えGKの12番イブラヒム・ゴミスが途中出場する。
モロッコは59分に同点弾を許し、タイスコアで延長戦を迎える。スコアボードが動かないまま、120＋５分、PK戦を見据えてか、第３GKの16番アブデルハキム・メスバヒが投入される。
まさに総力戦でフランスを破り、ファイナルに駒を進めたモロッコ。各国のメディアが若き『アトラスの獅子』の戦いぶりを報じるなか、メキシコの『RECORD』は公式Xで「U-20ワールドカップでの狂乱」と綴り、稀に見る“GKリレー”を詳細に伝え、最後に「シネマだ」と締めくくった。
なお、U-20W杯（ワールドユース時代含む）でモロッコの最高成績は、2005年大会の４位。今大会で初めてファイナリストになったアフリカの雄は、悲願の世界一まであと１つ。決勝の相手はアルゼンチンだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】完全に読み切ってPKストップ！ モロッコがフランスとの激闘制して決勝進出！