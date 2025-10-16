山田涼介『VOCE』連載で“心に残るもの”についてコメント「僕の世界観を通して、“余韻”を提供し続けて行きたい」
山田涼介（Hey! Say! JUMP）が『VOCE』12月号（10月22日発売）に掲載の連載企画「BEAUTY DICTIONARY」で“心に残るもの”について語っている。
■“秋になると行きたくなるところ”についての発言も
『VOCE』12月号の「BEAUTY DICTIONARY」のテーマは「linger」。「linger」は“余韻／いつまでも残っている”というような意味を持つ言葉。
「僕の世界観を通して、余韻を提供し続けて行きたい」と山田涼介。インタビューでは“余韻を提供するために心がけていること”や“秋になると行きたくなるところ”について、たっぷりと語っている。
赤いニットに包まれながら、懐かしいラジカセで音楽を聴いたり、家の中で物思いに耽ったり。儚くも温かいビジュアルにも注目だ。
■書籍情報
2025.10.22 ON SALE
『VOCE』2025年12月号＜通常版＞
表紙：戸田恵梨香
2025.10.22 ON SALE
『VOCE』2025年12月号
表紙：松島聡（timelesz）
