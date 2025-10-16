King & Prince髙橋海人、エトロ新ビジュアルキャンペーンでヴェネツィアを旅する

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

King & Princeの高橋海人（「高」は、はしごだかが正式表記）がグローバルブランドアンバサダーを務める、エトロのあらたなビジュアルキャンペーン「A Journey to Venice with Kaito（高橋海人と旅するヴェネツィア）」が公開された。

■高橋海人はエフォートレスなスタイルを披露

舞台はロマンティックな水の都・ヴェネツィア。本キャンペーンでは、エトロ2025秋冬コレクションを纏った高橋が、穏やかなひとときを楽しむ様子を通して、旅・自由・創造性というエトロのスピリットを、軽やかでコンテンポラリーなスタイルで表現している。

エトロのシグネチャーであるペイズリー柄をモダンに再解釈したコーチジャケットにデニムを合わせた高橋は、エフォートレスなスタイルで、運河沿いや歴史的な街並みを歩く。肩には、アイコニックなアルニカのバックパックを。愛らしいミスターテディやミニホーボーバッグ、メタルのキーチャームを付けて、旅のお供に遊び心をプラス。首元には、ダークネイビーにボタニカルモチーフが映えるペイズリーナをアクセントに、洗練された気品を漂わせる。

芸術的なヴェネツィアの街を歩く高橋の姿は、エトロのDNAである伝統と革新の融合を体現し、ブランドが大切にするヘリテージと今を生きる自由な感性が共鳴する、あらたな旅の物語を描き出す。

■関連リンク

King & Prince OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/41