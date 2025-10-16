11時の日経平均は337円高の4万8010円、ＳＢＧが274.75円押し上げ 11時の日経平均は337円高の4万8010円、ＳＢＧが274.75円押し上げ

16日11時現在の日経平均株価は前日比337.77円（0.71％）高の4万8010.44円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は865、値下がりは644、変わらずは102。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を274.75円押し上げている。次いで東エレク <8035>が92.93円、ＴＤＫ <6762>が12.12円、フジクラ <5803>が11.62円、トヨタ <7203>が8.00円と続く。



マイナス寄与度は41.21円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、ベイカレント <6532>が26.8円、ファナック <6954>が9.43円、任天堂 <7974>が8.75円、日東電 <6988>が5.05円と続いている。



業種別では33業種中21業種が値上がり。1位は情報・通信で、以下、電気・ガス、非鉄金属、精密機器と続く。値下がり上位にはその他製品、保険、サービスが並んでいる。



※11時0分11秒時点



