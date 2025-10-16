ブルワーズのパット・マーフィー監督が15日（日本時間16日）、敵地でのドジャースとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第3戦を前日に控え、会見に参加。大谷翔平投手（31）について言及した。

本拠で連敗し、0勝2敗で迎える第3戦に向けて先発プランなどを問われると「言えること？ない。ゼロだ」と第3戦にグラスノー、第4戦に大谷の先発を明言しているドジャースとは対照的に誰が先発マウンドに上がるか明かさなかった。

その上で「もちろん、プランはある。今まさに話し合いの最中だ。キンタナ、ミジオロウスキーあたりが長いイニングを投げる候補ってことは、うちを追ってる人なら誰でもわかるだろう。休養日を挟んでリリーフ陣も全員使える状態だ。そこからどう回していくか。今日の午後にはもう少し固めると思う。決まったらちゃんと知らせるよ。隠してるわけじゃない。戦略的なことでもない。みんなうちの残りの戦力はわかってるだろうしな」とも語り、ミーティングなどで正式決定すれば速やかに発表するとした。

ここまで2試合で7打数1安打に抑えている大谷については「数字は見てないけど、危険な打者だ」と最大限に警戒しているとし「できる限り慎重に、タフに攻めてる。もしも（フィリーズの）サンチェスが投げたら左対左なのだから、ツーシームを内に、スライダーを外に投げる。あれは誰にとっても難しい。オオタニには特に気をつけてる。四球でも構わないと思ってるくらいだから。ここ4、5試合で結果が出てないとしても、“不調”なんて呼べるもんじゃない。そういうレベルの打者だ」とPSに入って快音が減っているものの“不調”ではないと指摘。「昨日だってライナーを打たれたし、ヒットも打ってる。私は全然“抑えている”なんて思ってない。そういう数字の見方はしてない」と改めて警戒を強めた。

そして「打てないときに焦って変えるんじゃなく、自分のプロセスを守ること。それが結果につながるんだ」と今までのプロセスを大事にすると自ずと結果は付いてくるだろうとも語った。