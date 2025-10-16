警察庁は１６日、１１月下旬の「犯罪被害者週間」を今年から「犯罪被害者月間」に変更し、１１月１日〜１２月１日とすると発表した。

支援の輪をさらに広げるのが狙いで、被害者支援のボランティア活動や関連団体への募金などへの協力につなげたい考えだ。

犯罪被害者週間は「犯罪被害者基本法」が２００４年１２月１日に成立したことにちなみ、１２月１日までの１週間とされてきたが、被害者団体などからは拡充を求める声が上がっていた。

同庁は今年６月、国や自治体の支援制度や相談窓口をまとめたポータルサイト「ギュっとＣＨ（チャンネル）」を新設するなど対応を強化しており、「国民の理解をより深める機会に」と期間を延ばすことにした。

期間中は、シンボルマークの「ギュっとちゃん」を用いてＰＲ活動を各地で展開するほか、啓発ポスター約２万５０００枚を警察署や公共施設などに掲示する。事件・事故の被害者や遺族による講演会やパネル展を今月下旬から始め、全国で関連イベントを計約６００回行う。同庁の担当者は「犯罪被害者が置かれた状況をまずは知ってもらい、支援を考える気づきの機会にしてもらいたい」と話す。