¡Ö·ë¶É¤³¤Î5¿Í¤Ç°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¡½¡½DuelJewel¡¢¡È¼«Á³ÂÎ¡É¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¸Þ½ÅÁÕ
¡¡¡ÚÊÔ½¸¸åµ¡Û9·î²¼½Ü¡¢5¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖDuelJewel¡Ê¥Ç¥å¥¨¥ë¥¸¥å¥¨¥ë¡Ë¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼5¿Í¤Ë¡¢¸ÄÊÌ¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£½¸¹ç»þ´Ö¤Î¾¯¤·Á°¡¢¸¼´Ø¤ÇÀè¤ËÅþÃå¤·¤Æ¤¤¤¿4¿Í¤ò³Ú²°¤Ø°ÆÆâ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤¡¢¥É¥é¥à¤Î¤Ð¤ë¤¬¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤ÇÈ»¿Í¤¬Íè¤ë¤Î¤Ç¡×¤È²º¤ä¤«¤Ë¸À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÀ¼¤Ë¤Ï¡¢28Ç¯¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¿Ãç´Ö¤Ø¤Î¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤»×¤¤¤ä¤ê¤¬¤Ë¤¸¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£Ä¹Ç¯¤ò·Ð¤Æ¼«Á³¤È¿È¤Ë¤Ä¤¤¤¿¡È¿®Íê¤Î¸ÆµÛ¡É¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¼èºà¤ÏÌó2»þ´Ö¡£¼Ì¿¿»£±Æ¤ÎÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò½ª¤¨¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Ã¯¤Ò¤È¤êÀÊ¤òÎ©¤¿¤Ê¤¤¡£ºÇ¸å¤Î°ì¿Í¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¡¢Á´°÷¤¬ÀÅ¤«¤Ë³Ú²°¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤Ä¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö·ëÂ«¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬·è¤·¤ÆÇÉ¼ê¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤¦¤·¤¿Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ë½É¤ë¤Î¤À¤È´¶¤¸¤¿¡£
¡¡2016Ç¯¤Î²ò»¶¡¢¤½¤·¤Æ2019Ç¯¤ÎºÆ·ëÀ®¡£Â¿¤¯¤Î¥Ð¥ó¥É¤¬Êâ¤ß¤ò»ß¤á¤ë¤½¤Î¾ì½ê¤ò¡¢Èà¤é¤ÏÄÌ²áÅÀ¤ËÊÑ¤¨¤¿¡£»öÌ³½ê¤òÎ¥¤ì¡¢5¿Í¤À¤±¤Ç³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë³Ð¸ç¡£¥¢¥ë¥Ð¥àÀ©ºî¡¢¥Ä¥¢¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤È¤ÎºÆ²ñ¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼ê¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¡Ö·ë¶É¤³¤Î5¿Í¤Ç°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¡£¤Ð¤ë¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¸ÀÍÕ¤¬ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¿¼¤«¤Ã¤¿¡£¸ß¤¤¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢²»³Ú¤òÌÄ¤é¤¹ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¼èºà¤ò½ª¤¨¡¢5¿Í¤½¤í¤Ã¤Æ¥¹¥Ý¥Ë¥Á¤Î¸¼´Ø¤ò½Ð¤Æ¤¤¤¯¡£¤¹¤Ã¤«¤êÆü¤¬Êë¤ì¤¿ÀÅ¤±¤µ¤ÎÃæ¡¢·¤²»¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤¡¢¤Þ¤ë¤Ç¸Þ½ÅÁÕ¤Î¤è¤¦¤Ë¶Á¤¤¤¿¡£
¡¡DuelJewel¡£¤½¤Î¡È¼«Á³ÂÎ¡É¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎÄ´¤Ù¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÌÄ¤ê¶Á¤¯Ì¤Íè¤Ø¤ÎÇïÆ°¤À¡£