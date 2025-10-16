名古屋U-18大西利都が4得点、今季23得点でプレミア歴代最多得点を更新した

高円宮杯JFA U-18サッカープレミアリーグ2025WESTは10月11日に第17節を行い、名古屋グランパスU-18は静岡学園高校に4-0で快勝した。

この試合でFW大西利都は全4ゴールを一人で叩き出し、今シーズンの通算ゴール数を23得点まで伸ばしている。プロ野球選手を父に持つ逸材に、注目が集まっている。

第7節の対戦時（3-3）でも静岡学園から1ゴールを決めていた大西は、この試合で大爆発を見せる。まずは前半11分に先制ゴールを決めると、同42分、後半20分のゴールで第15節の東福岡高校戦（3-2）以来、2試合ぶりのハットトリックを達成。さらに同29分にもダメ押しゴールを記録して4-0の勝利の立役者となった。

通算得点数を23に伸ばした大西は、2位のサンフレッチェ広島F.C.ユースのFW宗田椛生（13得点）とのゴール数の差を10としており、今季のプレミアリーグ得点王となることが確実視されている。また、まだ5試合を残している状態ながら、すでに2012年にヴィッセル神戸U-18の松村亮が記録した22得点の歴代最多得点も更新しており、シーズン終了時点で何ゴールを挙げているか注目される。

この活躍ぶりにSNSでは「静学から4ゴール奪うなんて、どんな怪物なんだろか」「得点力エグいな！」「バケモノがいる」「助っ人外国人かよ」「大西半端ないって！」と、その得点力を称賛する声や「昇格まだ発表ないけど大学行くんかな」「トップで見たいなぁ」と、進路に注目する声が多く寄せられた。（FOOTBALL ZONE編集部）