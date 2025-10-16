超ミニスカート姿がかわいい！　『推しの殺人』ロケ撮で見せた主演・田辺桃子のアイドルファッション

ミニスカート姿がかわいい

クリーム色のシャツにフリフリの超ミニスカート、白いスニーカー。アイドル風ファッションで植え込みに座って白い歯を見せているのは俳優の田辺桃子（26）だ。その周りを大勢のスタッフが囲み、談笑している。

これは、10月２日から放送が始まった田辺主演のドラマ『推しの殺人』（読売テレビ・日本テレビ系）の撮影風景である。

「本作は、第22回『このミステリーがすごい！』文庫大賞を受賞した遠藤かたるの同名小説が原作です。田辺演じる高宮ルイと横田真悠（26）演じる早川テルマ、林芽亜里（19）演じる沢北イズミの３人は、地下アイドルグループ『ベイビー★スターライト』のメンバー。３人は事務所の社長を殺してしまい、それを隠蔽してステージに立ち続けることを誓いますが、未解決連続殺人事件に巻き込まれてしまう……というストーリーです」（テレビ誌ライター）

田辺が俳優としてその名を世に知らしめたのは’21年４月期放送の『リコカツ』（日本テレビ系）だった。田辺は、想いを寄せる上司を妻から奪おうとする女性を演じ、料理が苦手な上司の妻にあてつけのように“筑前煮”を差し入れたシーンが話題となり、Twitter（現X）で“筑前煮女”という言葉がトレンド入りした。

’21年放送の『恋です!〜ヤンキー君と白杖ガール〜』（日本テレビ系）では視覚障害のある女性を演じ、’23年放送の『夕暮れに、手をつなぐ』（TBS系）では、美しい歌声を持つ謎めいた美女を演じた。演技力に裏打ちされたクセ強な役柄で視聴者に強い印象を残している俳優だ。

そんな田辺は今作では殺人を犯したアイドルという難しい役に挑んでいる。現在、２回放送されているが、すでにSNSでは〈田辺の演技がすごい！〉〈目力に説得力ありすぎ〉といった称賛のコメントが多く見られる。

撮影は、10月上旬、東京・有明（江東区）の国際展示場前駅の近くで行われていた。太ももが露（あら）わなミニスカート姿の田辺は、まさに地下アイドルといった雰囲気でかわいい。

しかし、彼女が座る植え込みブロックの周辺には酒類やカップ麺などのゴミが散乱している。そして、横に座る男性と会話を交わしているようだった。その後、カットがかかると大勢のスタッフが彼女の周りを囲み、冒頭のシーンへと続いていった。

田辺は、『non-no』（’25年10月２日配信）のインタビューで、同役を演じるにあたって気をつけていることを以下のように語っている。

〈気持ちを外に出すことが少ないけれど、心の中では色々な気持ちが渦巻いていると思うので、厳選した言葉で相手に何を届けたいのか、というのを考えながら演じるのが難しいです。気持ちの出し方を模索しながら演じています〉

これぞ演技派・田辺の本領発揮といったところだろう。

