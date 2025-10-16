ラプンツェル・ベル・ティアナのミニドール付き！マテル「ディズニープリンセス アドベントカレンダー プリンセスのクリスマス」
世界大手の玩具メーカー「マテル」から「ディズニープリンセス アドベントカレンダー プリンセスのクリスマス」が登場！
ディズニープリンセス「ラプンツェル」「ベル」「ティアナ」のミニドールといっしょに、楽しくクリスマスシーズンを過ごせるおもちゃです☆
マテル「ディズニープリンセス アドベントカレンダー プリンセスのクリスマス」
価格：5,940円（税込）
発売日：2025年10月中旬
対象年齢：3才以上
サイズ：W35.6×D5.4×H30.5cm
クリスマスを彩る「ディズニープリンセス アドベントカレンダー プリンセスのクリスマス」が、マテルから登場！
12月1日からクリスマスイブの24日まで、毎日ひとつずつ窓を開けながらホリデーをカウントダウンできる、特別なアドベントカレンダーです。
中にはミニドールやファッションアイテム、家具、動物のフィギュアなど、子どもたちをワクワクさせる多彩なおもちゃが隠されています。
日々の発見を通してクリスマスまでの時間をより楽しく演出してくれるグッズです☆
セットには、ホリデーテーマのファッションを身にまとった「ラプンツェル」「ベル」「ティアナ」の約9cmのミニドール3体が入っています。
さらに、映画に登場する愛らしい仲間の動物ミニフィギュア3体。
そして、ミニドールの遊びの幅を広げる様々な種類のかわいいアクセサリーも20個以上セットになっています。
パッケージは、クリスマスツリーを飾った温かな雰囲気のお部屋をイメージ。
暖炉やテーブルなどのパーツを組み立てて遊ぶことも可能です。
日ごとに開ける楽しみとともに、プリンセスたちと過ごす特別なクリスマス体験ができる！
ごっこ遊びとして楽しむだけでなく、インテリアとして飾っても華やかさを添えるグッズです☆
「ディズニープリンセス」のアドベントカレンダーのほか、「アナと雪の女王」のミニドールセットと氷のお城のセットも登場します！
ミニドールやアクセサリー、お城をいろいろ組み合わせて遊ぶのも楽しいシリーズです。
クリスマスをよりワクワクにさせる、「ディズニープリンセス」のアドベントカレンダー！
「ディズニープリンセス アドベントカレンダー プリンセスのクリスマス」は、2025年10月中旬より販売開始です。
