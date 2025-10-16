資材調達の“手間・不安・時間”を解消するサービスを拡充！パック サイン・ディスプレイ資材ECサイト「デコレーションマーケット」法人向けサービス強化

株式会社パックは、サイン・ディスプレイ資材を取り扱う自社ECサイト「デコレーションマーケット」において、法人顧客向けサービスを強化しました。

展示会やイベント、店舗施工などの現場ニーズに応え、資材調達の“手間・不安・時間”を解消するサービスを拡充し、法人顧客の業務負担軽減と事業成長を支援します。

サイト名：デコレーションマーケット

運営会社：株式会社パック

「デコレーションマーケット」は、展示会やイベント、内装施工、店舗装飾などで必要となるサイン・ディスプレイ資材を扱うECサイトです。

これまで法人顧客から寄せられていた「納期」「大量発注」「未掲載商品の手配」といった多様な要望に応えるため、現場の声に真摯に向き合い、法人向けサービスの強化を実施。

業界のDX推進や調達効率化の流れを背景に、より多くの法人が安心して利用できるECサイトを目指します。

厳しい納期条件にも柔軟に対応

展示会や店舗オープンなど、納期遅延が大きな損失につながる現場に対し、自社物流網やメーカーとの連携を強化。

短納期での出荷を可能とし、急な追加発注にも柔軟に対応します。

これにより、現場担当者は納期の不安を抱えることなく、プロジェクトを安心して進められる環境を整えました。

まとめ買い割引でコスト削減を支援

展示会や大型店舗の施工では、同じ資材を大量に発注するケースが多く見られます。

こうした大口需要に対しては特別価格が用意され、コスト削減を実現します（※一部対象外の商品あり）。

また、クレジットカードや銀行振込に加え、便利な「Amazon Pay」や、請求書払いによる後払いが可能なBtoB決済サービス「Paid(ペイド)」にも対応しており、法人の経理フローに合わせた決済が可能です。

サイト未掲載商品もワンストップで提案可能

「デコレーションマーケット」では10,000点を超える商品を掲載していますが、取引メーカーは200社以上にのぼります。

この幅広いネットワークを活かし、ECサイトに掲載されていない商品の提案や見積もりに対応。

ワンストップで多様な資材ニーズに応えることで、複数業者へ問い合わせるといった発注の手間を省き、現場担当者の負担を大幅に軽減します。

株式会社パックのECサイト「デコレーションマーケット」法人向けサービスの紹介でした。

