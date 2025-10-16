高性能なマニュファクチュール キャリバーを搭載！ノルケイン「インディペンデンス スケルトン クロノ 42mm」オレンジ

スイスの腕時計ブランド「NORQAIN(ノルケイン)」から、ベストセラーモデル「インディペンデンス スケルトン クロノ 42mm」の鮮烈なオレンジをまとった新色モデルが登場します。

高性能なマニュファクチュール キャリバーを搭載し、革新と探求の精神を体現したタイムピースを紹介します！

ノルケイン「インディペンデンス スケルトン クロノ 42mm」オレンジ

価格：

オレンジラバーストラップ仕様 1,078,000円(税込)

ステンレススチールブレスレット仕様 1,122,000円(税込)

ケース径：42mm

ムーブメント：NORQAIN 8K マニュファクチュール キャリバー

ノルケインのベストセラーモデル「インディペンデンス スケルトン クロノ」に、鮮やかなオレンジカラーをまとった新作が登場。

ブランドを象徴する山並みをあしらった大胆なオープンワークデザインと、この価格帯では希少なフライバック機構が時計愛好家を惹きつけています。

今回の鮮やかなオレンジは、ノルケインが大切にする冒険心を体現し、コレクションに力強く印象的なエネルギーをもたらすカラーです。

NORQAIN 8K マニュファクチュール キャリバー

搭載されている「NORQAIN 8K マニュファクチュール キャリバー」は、世界の標高8,000メートルを超える14座の山々に着想を得て名付けられた高性能ムーブメントです。

スケルトン仕様のフライバック・クロノグラフは、コラムホイール機構によりワンプッシュでリセットと再スタートが可能で、アクティブなライフスタイルに最適な機能性を備えています。

鮮やかなオレンジのスケルトンダイアル

鮮やかなオレンジのスケルトンダイアルは、目を引く立体的な表情を生み出し、ノルケインのDNAに深く根付いた山並みの輪郭をさりげなく想起させます。

丹念に彩色されたオレンジの要素が、複雑なスケルトン構造と美しく調和し、ムーブメントの高度な技術性を強調しています。

優れた視認性とディテール

両面無反射コーティングを施した耐傷性のフラットサファイアガラスの下には、オレンジの外周リングにホワイトのミニッツスケールを配置。

時・分針とセンタークロノグラフ秒針にはホワイトのX1スーパールミノバ(R)が塗布され、優れた視認性を実現しています。

12時位置に30分積算計、6時位置にスモールセコンドを備えています。

選べるストラップとカスタマイズプレート

堅牢な42mmステンレススチールケースに、ミラネーゼパターンをあしらった一体型のオレンジラバーストラップ、またはステンレススチールブレスレットのいずれかを選択できます。

また、ケース左側の「ノルケインプレート」には、オプションで希望のメッセージを刻印することも可能です。

ノルケインの「インディペンデンス スケルトン クロノ 42mm オレンジ」の紹介でした。

