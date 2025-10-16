ワカモノリサーチ社がこのほど、全国の現役高校生424人に対して「恋愛リアリティーショーは好きか？」をテーマにアンケートを実施。その結果を発表した。



【調査結果】驚きの調査結果 意外とみんなシビア？

「あなたは恋愛リアリティーショーが好きですか？」と聞いたところ、41.5％が「いいえ」と回答。「約4割」の高校生が恋愛リアリティーショーを好きではないことが明らかになった。



「いいえ」と回答した高校生から、最も目立った意見は「やらせ疑惑」。「台本があるんじゃないかと疑ってしまう」「3日で人を本気で好きになるわけない」「結局ビジネスで付き合ってるだけでしょ？」と厳しい意見が多数見られた。もちろん“やらせ”ではなく真面目に制作をしている番組がほとんどだと思われるが、番組に対する“やらせ感”を強く抱いていることがわかった。



また「他人の恋愛なんか見ても楽しくない」「知らない人の恋愛は退屈」と「人の恋愛」に対しての冷めた意見も。恋愛をエンタメにすること自体に違和感を覚える傾向も強く見られた。



逆に「はい」と回答した58.5％の現役高校生からは、「見てて自分も恋したくなる」「展開が読めなくてワクワクする」といった“キュンキュンする”という意見が多数。また「恋愛経験が少ないから勉強になる」「恋のテクニックが参考になる」など、恋愛リアリティーショーを“学びの場”として利用する高校生も多く見られた。



（よろず～ニュース調査班）