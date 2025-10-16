﻿ Kōki,（22）がイタリアの有名人気ランジェリーブランド『Intimissimi』（インティミッシミ）の日本初ローカルアンバサダーに先日就任し、自らのインスタグラムやブランドの公式HPで公開された。同社のアパレルやランジェリーを身に付けた写真と動画に対し、SNSでは《下着姿になるのは少し早過ぎやしないか》《映画『女神降臨』が大惨敗だったことで、とうとう女優はあきらめた？》とか《22歳でお色気路線に転向したら…あとは脱ぐしかなくなるじゃん》といった指摘や疑問があふれている。中には《オヤジ（木村拓哉）がよく許したよな》といった声もあったが、恐らくこうした否定的な見方をしている向きの多くは、旧来の感覚からアップデートしきれない中高年ではないか。

「この数年、下着ブランド業界では、アンバサダーに有名芸能人をキャスティングするケースが増えています。今年2月に『ワコール』が企業アンバサダーとして大谷翔平選手を起用した発表は世間を驚かせましたし、昨年は『カルバン クライン』がBLACKPINKのジェニーをキャスティングして、アジアンマーケットの売り上げを伸ばすことに成功しています。グローバルに知名度が高く訴求効果も期待される有名人が注目されているわけです」（ファッション関係者）

この関係者は、ひと昔前の、下着姿になることが"いやらしい"とか"裸"というイメージは今の若年層にはなく、鍛錬された素肌をさらすことで、洗練された内面の美を表現するアンバサダー就任は、キャストのグローバルな評価がワンランクもツーランクもアップするもの…とも断言する。

■大惨敗の映画「女神降臨」で取りこぼした世代とかぶるランジェリー購買層

「『女神降臨』の大惨敗は、Kōki,と同世代の女性層を取り込むことができなかったことが原因ではないかと言われています。この『インティミッシミ』は北海道から沖縄まで店舗を持つ人気ランジェリーショップで、購買層はまさに、映画で取りこぼした年齢層です。Kōki,のアンバサダー就任は、彼女をより身近な存在と感じられることへの追い風になる可能性も十分あると思います」（広告関係者）

気になるのは、バックヤードでの木村拓哉（52）と工藤静香（55）だが…。

「静香の性格を考えれば、娘の意思確認をせずに仕事を決めることはないでしょう。『インティミッシミ』の依頼が、ニューヨークからなのか、パリのエージェントからの話なのかはわかりかねますが、下着ブランドのアンバサダーに就任することの意味を丁寧に説明したはずです。また、娘の意見を尊重しているキムタクも、娘の決断に、よほどの事がない限りノーとは言わないでしょう」（芸能プロダクション関係者）

次回作は、アニメ化もされている人気コミックが原作の実写版のヒロインと噂されているKōki,。今回のアンバサダー就任で同年代女性層に共感を呼ぶことになるのだろうか。

