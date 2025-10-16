ファッションやコスメ、インテリアグッズなど、可愛らしいキャラクターグッズも扱う通信販売の「ベルメゾン」

今回は秋口から長く活躍してくれる「ムーミン」デザインの「キルトパジャマ」を紹介します！

ベルメゾン「ムーミン」キルトパジャマ

価格：各5,490円(税込)

サイズ：S、M、L、LL、3L

販売店舗：ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

※生地の取り方により、キャラクターの向きや柄の出方が異なる場合があります

※洗濯機洗い可（洗濯の際は、洗濯ネットを使用）

トップス・ボトムともに、ゆったりとしたシルエットの「ムーミン」キルトパジャマが、ベルメゾンから登場。

かわいくて、楽に着ることができ、秋口から長く活躍してくれるパジャマです☆

薄めの中わた入りキルトで、お尻もすっぽり隠れる長めの後ろ袖。

身生地に綿100％素材を使用し、ふっくらとしています。

トップスは、細かなプリントで表現した「ムーミン」たちの柄。

両脇には、スマホも入るポケットがついていて便利です！

ボトムスはシンプルなワンカラー。

袖口と足口はリブになっており、冷気が入りにくくなっています☆

ムーミン谷のなかまたち（ベージュ）

「ムーミン谷のなかまたち」デザインは、ブルーのトップスにベージュのボトム。

落ち着いたカラーで、楽しいプリントデザインです！

リトルミイ（グレー）

濃いめのグレーのボトムに、やわらかいカラーのトップスに「リトルミイ」をあしらったデザイン。

「リトルミイ」の赤い服が、柄のアクセントになっています！

ゆったりシルエットで、秋口から長く着られる「ムーミン」デザインのキルトパジャマ。

「ムーミン」キルトパジャマは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です！

©Moomin Characters TM

