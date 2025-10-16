ゆったりシルエットで冷気が入りにくい！ベルメゾン「ムーミン」キルトパジャマ
ファッションやコスメ、インテリアグッズなど、可愛らしいキャラクターグッズも扱う通信販売の「ベルメゾン」
今回は秋口から長く活躍してくれる「ムーミン」デザインの「キルトパジャマ」を紹介します！
ベルメゾン「ムーミン」キルトパジャマ
価格：各5,490円(税込)
サイズ：S、M、L、LL、3L
販売店舗：ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」
※生地の取り方により、キャラクターの向きや柄の出方が異なる場合があります
※洗濯機洗い可（洗濯の際は、洗濯ネットを使用）
トップス・ボトムともに、ゆったりとしたシルエットの「ムーミン」キルトパジャマが、ベルメゾンから登場。
かわいくて、楽に着ることができ、秋口から長く活躍してくれるパジャマです☆
薄めの中わた入りキルトで、お尻もすっぽり隠れる長めの後ろ袖。
身生地に綿100％素材を使用し、ふっくらとしています。
トップスは、細かなプリントで表現した「ムーミン」たちの柄。
両脇には、スマホも入るポケットがついていて便利です！
ボトムスはシンプルなワンカラー。
袖口と足口はリブになっており、冷気が入りにくくなっています☆
ムーミン谷のなかまたち（ベージュ）
「ムーミン谷のなかまたち」デザインは、ブルーのトップスにベージュのボトム。
落ち着いたカラーで、楽しいプリントデザインです！
リトルミイ（グレー）
濃いめのグレーのボトムに、やわらかいカラーのトップスに「リトルミイ」をあしらったデザイン。
「リトルミイ」の赤い服が、柄のアクセントになっています！
ゆったりシルエットで、秋口から長く着られる「ムーミン」デザインのキルトパジャマ。
「ムーミン」キルトパジャマは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です！
©Moomin Characters TM
