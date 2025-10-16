巨人のカイル・ケラー投手が１６日、羽田空港から米国へ帰国した。阪神から移籍２年目の今季は４５試合に登板して１勝１敗、６ホールド、防御率３・１１。２軍での再調整も経験したが、６月下旬から８月２２日まで１３試合連続無失点をマークするなど“夏男”ぶりを発揮した。

ＤｅＮＡとのクライマックスシリーズ（ＣＳ）第１ステージ（Ｓ）は出番なく終わり「去年は優勝してもクライマックスで負けるという結果だったので、今年はそれ以上を望んでいた。そうはいかない悔しい１年だった。良くない登板もあったけど、それすら自分では糧にしよう、生かそうと。毅然として、そういう意識で１年間やってきた」。帰国前日の１５日は、阪神―ＤｅＮＡのＣＳ最終Ｓを画面越しに見つめていたといい「昨日の阪神とＤｅＮＡの試合を見ていても、やっぱり悔しい思いを抑えることができなかった」と率直な思いを口にした。

昨季は５２登板で防御率１・５３とフル回転した右腕。チームへの愛着は強いだけに「春先（に調子）が良くないという自覚は課題としてある。違うことをオフの間やりながら、良いスタートを切れるような挑戦をこれからも試行錯誤しながらやっていきたい。このオフの間にピッチャーとして強くなるために、反省点をしっかり生かしたい」と力強く誓った。

最後は「巨人軍というチームは年齢に関係なくお互いにすごく『助けよう』という気持ちが強い選手が多い。聞かれれば答えたし、逆に自分から聞くこともあった。そういう雰囲気がすごくあふれた良いチーム」と明るく話し「（米国では）完全に野球を切り離して、精神的に野球のことを忘れられるので、その期間はゆっくり過ごしたい。少し休んで、来年に向けてしっかり過ごすために時間を使っていきたい」と来季残留を希望して前を向いた。

チームの外国人選手については、複数年契約のマルティネスとバルドナードが残留予定。ケラー、グリフィン、ヘルナンデス、フルプの去就は流動的で、キャベッジとは残留交渉に臨む方向で調整している。