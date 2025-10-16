ショコラオランジュ

●ちょっとイイがちょうどイイ。そんな日常の“ちょっとイイ”を満たしてくれる、東京・新小岩で地元民に長年愛され続ける街の小さなケーキ屋さんをご紹介。

JR新小岩駅北口から歩いて2～3分程。新小岩北口バス停の前にある、街の小さなケーキ屋さん『菓子工房BASARAN（ばさらん）』。2002年開業。パティシエ歴41年のご夫妻お二人で営まれています。

見逃さないよう要注意！目印は新小岩北口バス停と整骨院

店内は、横幅体感2m、奥行1.5ｍほどの狭小空間。自動ドアを開けてすぐ目の前に冷蔵ケースが現れます。什器は3段式の冷蔵ケースと焼き菓子用の棚の2つだけ。

自動ドアを入って半歩で冷蔵ケースがお出迎え♪ 横幅は体感2ｍ。こじんまりとした街の小さなケーキ屋さんです

こちらのお店は目立つ看板もなく、ちょっと油断すると地元の人でも通り過ぎてしまいそうになるほどに、ひっそりと佇んでいるので、見逃し注意の隠れ家店なんです。

“ちょっとイイがちょうどイイ”理由は日常の“ちょっと”を満たしてくれるから

常に作りたてのケーキが並ぶ冷蔵ケース。シュークリームやプリン、ホールケーキや焼き菓子もあります

『菓子工房BASARAN』は、ケーキ店としては珍しく21:00まで営業しているので、残業帰りのご褒美や、帰宅が遅くなった日のちょっとした貢ぎ物にもぴったり（笑）。

ケーキは、お子さまでも美味しく食べ切れるサイズ。これは、持ち運んでも崩れにくく、クリームとスポンジ生地、トッピングのフルーツをいちばん美味しくなるよう、“ちょうどイイ”バランスを考え抜いたサイズ感なんだそう。

“ちょっとイイ”ケーキたち。お子さまでも美味しく食べ切れるサイズ。“美味しいバランス”がオーナーご夫妻のこだわり

そして何より嬉しいのは、店のショーケースに、常に作りたてのケーキが並んでいること。毎日の天気や気温、お客さまの動向をオーナーの長年の経験で見極めて、時間帯に捉われずに常に新しいケーキを作っているんですって。

「ショコラオランジュ」450円。筆者のお気に入り♪この価格なのにオレンジピールとフレッシュなオレンジ果肉までトッピング。お値段以上の贅沢な逸品

取材当日は夜の19時半を過ぎていましたが、この時もオーナーが当たり前のように作りたてのケーキを冷蔵ケースに補充されていたのでビックリ！気になって質問したところ「いつでも新鮮で美味しい状態のケーキを味わってほしいから」というオーナーご夫妻のこだわりだそう。こういうところもちょっとイイですよね♪

BASARAN（ばさらん）に込められた熱い想い

「ガトーフランボワーズ」450円。フランボワーズソースの鮮やかな色味と可愛らしい板チョコのトッピングが目を惹く華やかな一品

店名は“ばさら大名”が由来。“ばさら”とは、地位や権力に捉われない実力主義と高い美意識を併せ持った開拓者、という意味を持つ室町時代に流行した言葉。

【季節限定】「渋皮栗の岩石モンブラン」750円。岩石のようにゴロゴロと大粒な栗の渋皮煮がトッピングされたタルト。手作りの渋皮煮を贅沢に味わえる一品

歴史好きのオーナーの「伝統に捉われず独自の価値観で開拓する豪奢（ごうしゃ：普通ではない豪華すぎない贅沢）な生き方」という想いが込められているのです。

「和栗のモンブランロール」490円。10月7日に発売された新商品。マロンクリームやトッピングの栗の甘露煮、ロールケーキに包まれた栗も全て手作りの優しい味

その想いの通り、シュークリームが200円、ケーキ類が400円代を中心に、ほとんどがワンコイン以下。日常でプチ贅沢を満喫できる嬉しい価格帯です。

まとめ

「フルーツケーキ」490円。旬の果実が複数トッピングされた欲張りなケーキ。生地にアーモンドパウダーを入れてアクセントにしているそう

「SNSや宣伝は苦手……」という控えめなご夫妻。筆者が長年利用し、地元で愛されるお菓子屋さんというテーマにはここしかない！との想いで取材をお願いしたところ、今回初めてOKしてくださいました。こんなところもちょっとイイんです♪

